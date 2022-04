Asl, sei nomi per un direttore 

«Il nostro tentativo - ha detto Carlo Lai (46), sindaco di Jerzu - sarà quello di proporre al presidente una rosa di nomi, seppur restrittiva, con persone che conoscano il territorio, con i suoi problemi sanitari, e che lo abbiano a cuore». Trova discutibile la proposta di Solinas Salvatore Corrias (48), consigliere regionale dem: «La scelta deve rimanere in capo alla Giunta. Non mi appassiona il tema dell’individuazione del direttore generale sul territorio, m’interessa che ne venga nominato uno molto bravo che sia capace di trascinare l’Ogliastra fuori dal guado. Personalmente sto lavorando a una proposta di legge sull’indennità di disagio o di provincia o come la si voglia definire».

«Abbiamo dato mandato al territorio di fare una scelta condivisa. La Giunta ragionerà sui nomi indicati dai sindaci», è il commento di Giorgio Todde, 37 anni, che dell’esecutivo Solinas è l’unico esponente ogliastrino. I sindaci hanno raccolto la sfida e ieri si sono incontrati per fare il punto della situazione.

Per Cattina, Marras e Meloni potrebbe essere un ritorno al passato. La prima, attualmente direttrice dell’ospedale San Francesco di Nuoro, è stata direttrice sanitaria dell’Asl di Lanusei, Marras ha guidato la sanità ogliastrina fino all’autunno del 2020, mentre Meloni, tra il 2005 e il 2009 ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell'azienda.

Grazia Cattina, Andrea Marras, Mariano Meloni, Maria Giovanna Porcu, Francesco Sgarangella e Paolo Tecleme. Sono questi i papabili espressi dal territorio, sebbene nessuno parli a voce alta, per guidare la Asl di Lanusei. È la rosa di 6 nomi “disponibili” e in linea di massima graditi ai sindaci per guidare l’azienda Ogliastra, l’unica senza direttore generale dopo le dimissioni di Luigi Cugia. L’ultima parola sulla nomina del direttore generale spetterà al presidente della Regione, Christian Solinas, che aveva invitato i sindaci ogliastrini a scegliere tre nomi su cui ragionare. La decisione del territorio, quella ufficiale, dovrebbe maturare oggi pomeriggio.

La partita

«Abbiamo dato mandato al territorio di fare una scelta condivisa. La Giunta ragionerà sui nomi indicati dai sindaci», è il commento di Giorgio Todde, 37 anni, che dell’esecutivo Solinas è l’unico esponente ogliastrino. I sindaci hanno raccolto la sfida e ieri si sono incontrati per fare il punto della situazione.

Il vertice

Ieri i sindaci si sono riunito in conclave per individuare soluzioni da mettere sulla scrivania del governatore. «Ci è stata consegnata una responsabilità importante di suggerire una triade di nomi e dobbiamo assolverla in tempi fulminei perché la situazione è disastrosa, fermo restando che la decisione finale spetta al presidente».

Angelo Stochino (52), primo cittadino di Arzana, ha detto che quella di Solinas è stata una «scelta intelligente» e che «il direttore dovrà essere una persona motivata che voglia rilanciare la nostra Asl. La copertura politica del presidente sarà fondamentale».

Oggi i sindaci si rivedranno per fare un’ultima sintesi e sciogliere qualsiasi dubbio: possibile che già in serata venga inviato a Cagliari il listino di nomi.

