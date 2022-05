Asl, il direttore è un miraggio 

Quella dell’Ogliastra resta l’unica Asl sarda senza direttore generale. I sindaci hanno espresso le loro preferenze il 23 aprile. Christian Solinas, due giorni prima, aveva assicurato che una volta ricevuti i nominativi avrebbe provveduto a nominare il manager nel ruolo apicale della sanità ogliastrina. L’attesa si fa febbrile e per venerdì è convocata la conferenza sociosanitaria. C’è da giurare che, nel caso il governatore non dovesse sciogliere prima le riserve sul nome di Grazia Cattina e Francesco Zavattaro, i sindaci non resteranno braccia conserte.

La politica

Salvatore Corrias, 48 anni, consigliere regionale del Partito democratico, sorride. «Il tema m’interessa nella misura in cui chi andrà a svolgere l’incarico lo farà in maniera adeguata rispetto alle grandi attese della nostra Ogliastra. I nomi? Non sono preoccupato sotto questo profilo, non me ne sono occupato e non me ne occuperò. Quel che possiamo dire è che siamo in un momento drammatico per la sanità territoriale». Davide Burchi (44), sindaco di Lanusei e presidente della conferenza sociosanitaria, prepara la sfida in modo attendista, pronto a giocare in contropiede. Il riferimento è all’ipotesi che la riunione di venerdì possa tenersi senza conoscere ancora il nome del manager. «Ma - puntualizza il sindaco avvocato - non voglio nemmeno prendere in considerazione questo scenario. Ritengo che i patti vadano rispettati». Parole che suonano come un avviso, perché in tal caso i sindaci potrebbero spazientirsi sul serio. «Abbiamo fatto i compiti a casa. Abbiamo accettato la sfida di una proposta politico-istituzionale, ora chiediamo al presidente di agire subito». La nomina del direttore generale non sarà la panacea ai mali della sanità ogliastrina «ma - osserva Burchi - è un tassello importante da cui avviare una nuova programmazione e riscuotere più appeal tra i medici».

Il comitato

Adriano Micheli, coordinatore del comitato Giù le mani dall’Ogliastra, ha inviato una lettera a Solinas. Nella missiva ha evidenziato i nervi scoperti della sanità sul territorio. «Inizia la stagione estiva senza le guardie mediche turistiche, mamme e papà sono senza un riferimento sicuro nel momento più bello per la loro famiglia. Ha fatto tante promesse, per ora senza nessun seguito, ma soprattutto abbia il coraggio di fare le scelte giuste perché questo mutismo dopo il 21 aprile fa capire ben altre soluzioni».