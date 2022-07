Asl, è rottura con i sindacati 

Inizia nel peggiore dei modi il confronto Asl-sindacati sulla riorganizzazione degli ospedali galluresi e della rete territoriale dei servizi sanitari. Il management dell’azienda sanitaria di Olbia ha iniziato ad illustrare i contenuti del riassetto ospedaliero, ma le sigle sindacali hanno subito bocciato la linea della Asl, la Cisl ha addirittura disertato l’incontro convocato a Olbia, non presentandosi con i dirigenti territoriali e le Rsu.

Le accuse

Dice il segretario territoriale della Cisl, Mirko Idili: «È evidente che con questo approccio si va verso la rottura delle relazioni. Ci si chiede di partecipare ad confronto che è poi un soliloquio del direttore generale, senza alcuna indicazioni preliminare, l’ordine del giorno era varie ed eventuali, e senza la possibilità di concertare i contenuti dell’atto aziendale. Così non si va da nessuna parte. Consideriamo inaccettabile una impostazione del genere». Per la Cisl e per le altre sigle maggiormente rappresentative il problema è che la Asl parla di un riordino da attuare sul medio periodo (a quanto pare un triennio) mentre i sindacati chiedono misure urgenti e immediate di rafforzamento dei reparti di Olbia e Tempio, a partire dai Pronto soccorso dei due ospedali.

«Subito assunzioni»

Il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, ha iniziato a illustrare la bozza di piano aziendale, le cui linee erano state anticipare ai sindaci nel corso di una movimentata assemblea. E come era successo allora, le prime indicazioni sul riassetto del sistema sanitario gallurese non soddisfano i sindacati. Achille Caddeo, NurSind: «L’assunzione di un certo numero di infermieri è importante, ma non basta. Il personale è allo stremo e sono necessarie misure immediate. Nelle unità operative stiamo affrontando l’estate in condizioni drammatiche, con centinaia di migliaia di persone in più sul territorio. Dobbiamo affrontare subito questi problemi». A complicare ulteriormente la situazione, ieri hanno contribuito due notizie: l’impossibilità di trovare anche un solo medico per le guardie turistiche e la possibilità dell’arrivo a Olbia di pazienti dal Pronto soccorso di Nuoro, in fortissima difficoltà. Ai sindacati è stato spiegato che saranno usate meglio le risorse disponibili, spostando i medici dove serve. Conclude Vittorio Masu, segretario della Cisl Funzione pubblica della Gallura: «Senza la concertazione, sarà difficile chiedere ulteriori sacrifici al personale sanitario».