Asl e Province, stretta del Governo 

Undici leggi impugnate dall’inizio della legislatura. «Non esiste un governo amico», ripetono da tempo in maggioranza, tanto più che l’ultimo ricorso (quello sul Piano casa) è stato fatto dall’esecutivo guidato da Mario Draghi. E un dodicesimo potrebbe essere presentato sulla legge che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane. La Corte Costituzionale si è espressa due volte, dando ragione al Governo sulla posidonia spiaggiata, e parzialmente alla Regione su un provvedimento del 2020 che permetteva la permanenza di chioschi sulle spiagge per 365 gironi all’anno.

La polemica

Quest’ultima sentenza risale a giovedì, e per la Regione «si tratta di un passo avanti che conferma la piena e perfetta legittimità dell’operato della Sardegna». Gli ambientalisti del Gruppo d’Intervento giuridico parlano di «fantasiose interpretazioni regionali». Infatti, «in Sardegna la normativa di attuazione del piano paesaggistico regionale inibisce opere permanenti (perché tali sarebbero) nella fascia costiera. Non pare proprio possibile il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica per chioschi permanenti sulle spiagge in palese e radicale contrasto con normativa e disciplina di pianificazione paesaggistica». Secondo il capogruppo della Lega Dario Giagoni, «la Corte ha dato ragione alla Sardegna ritenendo infondate le ragioni del ricorso su due punti: se in possesso del nullaosta paesaggistico di più ampia durata, le strutture non dovranno essere rimosse a fine estate; le strutture previste con concessione demaniale rimangono invariate per posizione e superficie sino alla scadenza».

I conflitti

Intanto, subito dopo l’approvazione della 107 sugli staff la Giunta cercherà di evitare il conflitto con lo Stato sulla legge che ha ripristinato otto Asl nell’Isola. In Aula entrerà un provvedimento tecnico necessario perché serve a scongiurare l’impugnazione della riforma della Sanità: una serie di modifiche alla legge approvata l’1 settembre 2020 che la Regione ha concordato con il Governo proprio per evitare il ricorso. Poi dovrebbe toccare all’attesa variazione di Bilancio per ristori a lavoratori e imprese. Ma è possibile che il ddl salti il turno per lasciare spazio ad altri aggiustamenti su leggi già approvate ma su cui il Governo ha anticipato la possibilità di fare ricorso.

Province e Piano casa

È il caso del testo unico sugli Enti locali che, secondo il dipartimento per le riforme istituzionali, presenta profili di illegittimità su almeno due articoli. In ogni caso, già l’assessore Quirico Sanna aveva annunciato l’opportunità di un approdo in Aula per spostare le date dei referendum necessari ai Comuni per scegliere in quale ente intermedio stare. C’è infine la questione del Piano casa: di 31 articoli il Governo ne ha impugnato 27. Anche in questo caso il ritorno in Consiglio dovrebbe essere imminente. (ro. mu.)

