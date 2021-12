Asl, 8 milioni per cause perse 

Quattro cause civili avanzate da due pazienti e dalla Casa di cura Madonna del Rimedio contro l’Azienda sanitaria oristanese, dopo la riforma sanitaria prese in carico dall’Azienda regionale anche per il costo: 8 milioni e 345 mila euro, per la precisione. Tanto è pesato chiudere le vicende a conclusione di accordi extragiudiziali e mediazioni davanti alla Camera di conciliazione forense dell’ordine degli avvocati di Oristano. Era stato il giudice a raccomandare il ricorso extragiudiziale e alla mediazione per tentare di chiudere velocemente evitando i rischi che una causa poteva portare a ciascuna delle parti in causa.

Madonna del Rimedio

La clinica privata di via Giotto il 24 febbraio 2012 aveva citato l’Asl per prestazioni ospedaliere rese per conto del Servizio sanitario nazionale dal 1996 al 2006, non corrisposte per quanto dovuto: secondo la Casa di cura ammontava a 13.423.644 euro. L’Asl contesta, la Casa insiste finché il giudice a ottobre di quest’anno chiede di definire bonariamente la questione davanti al mediatore forense che il 22 novembre, dopo aver sentito le ragioni delle parti, propone di chiuderla riconoscendo alla Casa di cura un importo onnicomprensivo per capitale, interessi, risarcimento danni e ogni altra e qualunque richiesta di 6.150.000. Chiusa questa con la clinica privata oristanese a maggio 2019 se ne apre un’altra per 4.321.780 euro per prestazioni più interessi erogate negli anni dal 2008 al 2017 ma contestate dall’amministrazione sanitaria. Anche in questo caso si va dal mediatore forense considerato, scrive l’Ats, la complessità tecnica della questione anche per il tempo trascorso e soprattutto tenuto conto degli imprevedibili esiti giudiziali e quindi con la possibilità di dovere pagare somme anche superiori. Il mediatore propone di chiuderla riconoscendo alla Casa di cura 1.850.000 a saldo e stralcio. Affare fatto, si chiude: l’Azienda sanitaria paga e la Casa di cura incassa in totale: 8 milioni tondi.

Le altre cause

L’Ats dovrà sborsare altri 345 mila euro a due pazienti che l’avevano chiamata in causa per interventi e cure non andate proprio bene. La richiesta di danni nasce con un atto di citazione presentato a marzo 2019 da una paziente per un risarcimento conseguente a responsabilità sanitarie subite a seguito di intervento chirurgico. «Vedete si sistemarla bonariamente», propone il giudice. Le parti ci stanno e chiudono la partita a saldo e stralcio per 60 mila euro. Un’altra paziente incasserà invece 285 mila euro per le prestazioni sanitarie effettuate dall’Asl e contestate anche attraverso un accertamento tecnico. Anche in questo caso la vicenda che, dato l’importo ha visto l’intervento anche dell’Assicurazione, si è conclusa con un accordo extragiudiziale,