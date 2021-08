Asilo, posti insufficienti: 76 esclusi 

Boom di richieste di iscrizione per l’asilo di via De Cristoforis: 140 domande in tutto a fronte di 64 posti disponibili, almeno questa sarà la capienza nella prima fase di avvio del nido comunale chiuso ormai da cinque anni. «Un dato che fa capire quanto questo servizio fondamentale fosse atteso dai quartesi e rispecchi un’esigenza di tanti neo genitori residenti in città», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. Mentre per andare incontro alle famiglie rimaste escluse, si sta valutando un piano di incremento di posti disponibili che potrebbe partire già da questo anno scolastico.

Troppe istanze

Le istanze sono state presentate in Comune nelle ultime settimane. Un mese di tempo appena per dare spazio alle pre iscrizioni, e verificare il livello di domanda per un servizio che in città mancava da anni. Atteso da decine di famiglie quartesi a giudicare dal dato definitivo dopo lo stop alle iscrizioni: sino al 25 agosto scorso sono pervenute 140 richieste di iscrizione, al di sopra della capienza iniziale di 64 posti più volte annunciata dal Comune.

Tanti esclusi

La graduatoria verrà pubblicata in settimana - entro il 3 settembre come promesso dal settore comunale della Pubblica istruzione - ma di fatto poco meno di 80 bimbi restano fuori. «Il numero massimo di posti disponibili per ora è di 64, legato a una serie di aspetti tecnici e amministrativi che dobbiamo rispettare», precisa l’assessora Carta. «Ma viste le tante richieste, valuteremo - nel corso dell’anno o durante il prossimo - se sarà possibile aumentare la capienza, ovviamente insieme alle cooperative e in base al personale educativo a disposizione».

L'asilo riaprirà i battenti ad ottobre dopo oltre cinque anni di serrata. Esattamente dal 2016, quando il nido di via De Cristoforis ha chiuso dopo lo stop alla gara per l’affidamento della gestione deciso a suo tempo dal Comune - a detta dell’allora dirigente del settore Servizi socio assistenziali - con «l’obiettivo di garantire gli equilibri di bilancio». Una chiusura inizialmente temporanea, anche se di fatto da allora il nido comunale è rimasto off limits, a parte l’utilizzo per lo screening anti Covid organizzato dalla rete Ad Adiuvandum alcuni mesi fa.

Nuovi servizi

Ora si riparte, con una veste tutta nuova. Non solo asilo, ma un vero e proprio polo dell’infanzia dedicato ai bambini e alle loro famiglie, con una rete di servizi innovativi e integrati al suo interno. Tutto gestito da due cooperative: “La Clessidra”, che si occuperà dell’asilo nido, mentre la “C.e.m.e.a. Sardegna” delle attività extra dedicate alla famiglia. Dai corsi di yoga e ginnastica dolce a quelli di danza, sino ai percorsi posturali, al traning autogeno, ai corsi di ceramica, disegno e pittura, teatro, narrazione. Sono previsti anche laboratori di riciclo, cucito, intreccio, cucina, e un supporto alla genitorialità personalizzato. Servizi che saranno pianificati da Comune e cooperative - anche in base alle esigenze dei genitori dei bimbi iscritti - in queste ultime settimane prima della riapertura.

