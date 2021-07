Asilo nido, tariffe a cinque stelle 

L’asilo nido comunale di via De Cristoforis riaprirà le porte a ottobre. Una data che diventa certezza dopo il via libera in Giunta del progetto sulla rinascita di quello che sarà un polo dell’infanzia al centro della città, con tanto di dettagli sui servizi offerti - rivolti anche alle neo mamme oltre che ai bimbi - capienza e tariffe, in attesa che a giorni parta il via alle iscrizioni per i 64 posti disponibili. «Dopo cinque anni di chiusura il nido comunale finalmente riapre», il commento dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta dopo l’approvazione della delibera in Giunta, «sarà un servizio d’eccellenza e un punto di riferimento per tante famiglie quartesi».

Tariffe care

Per Quartu un servizio essenziale che mancava dal 2016, quando il nido comunale chiuse - a detta degli uffici - per mancanza di risorse in Municipio. Ora si riparte, con nuove modalità e una serie di iniziative rivolte a tutta la famiglia. E una tariffa mensile che parte da 750 euro a bambino - decisamente al di sopra della media rispetto ad altri Comuni, compreso Cagliari - ma l’importo, come viene spiegato nel progetto di riapertura dell’asilo nido - fra incentivi Inps (250 euro), bonus nidi gratis (200 euro), e finanziamenti regionali destinati alla copertura dei costi di gestione del servizio (altri 200 euro sempre a bimbo) - è destinato a scendere a 100 euro totali al mese.

L’assessora

«Il costo iniziale viene di fatto abbattuto di 650 euro grazie agli incentivi previsti», assicura l’assessora Carta. Bonus sui quali i gestori dell’asilo - “La Clessidra”, che si occuperà del nido, e “Cemea” per le attività extra dedicate a tutta la famiglia - dovranno garantire il massimo supporto alle famiglie per poterli ottenere: come richiesto dalla Giunta infatti «dovrà farsi carico dell’assistenza nella compilazione della domanda e del relativo invio all’Inps», mentre per il bonus nidi gratis - che solitamente viene rimborsato - «si sta valutando, in accordo con la Regione, la possibilità di attribuzione con modalità che consentano di evitare l’anticipo delle somme da parte delle famiglie».

Più servizi

Un costo legato anche ai servizi offerti. Non solo asilo nido e mensa a chilometro zero con cucina all’interno dell’asilo, ma un centro per la prima infanzia aperto anche ai genitori con uno spazio famiglia: dai corsi di yoga e ginnastica dolce, alle serate con danze collettive e popolari, sino ai percorsi posturali, al training autogeno, ai corsi di ceramica, disegno e pittura, teatro, narrazione. E ancora: percorsi di costruzione di giochi e giocattoli, riciclo, cucito, intreccio, cucina, supporto genitorialità, accompagnamento nella gestione e nella comprensione delle fasi di sviluppo e di cambiamento dei propri figli, supporto e parent coaching personalizzati per singoli genitori. «Il centro per l’infanzia sarà un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie ma anche per l’intera comunità, perché rimette in moto tutta una serie infrastrutture sociali necessarie per la città», conclude l’assessora Carta.

