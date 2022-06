Asilo invaso dalle formiche 

Si ergono a simbolo della laboriosità e i bambini lo sanno bene. Ma quando sono troppe, son troppe. E se la loro diffusione diventa (come sta succedendo da settimane) un’invasione, allora si capisce come mai sia montata la preoccupazione dei genitori degli alunni della scuola materna di via Santa Caterina.

Accerchiati

Una presenza talmente diffusa, in modo particolare nel giardinetto ma sino a ieri mattina gli animaletti scorrazzavano pure in ambienti interni come la sala mensa, che diverse famiglie hanno deciso di uscire allo scoperto rendendo pubblica questa situazione più altre che, in questa estate anticipata, costituiscono disagi per i bambini e il personale. Ma al momento i nemici “numero uno” sono quelle corpose e meticolose file di formiche che spuntano in ogni dove e penetrano anche all’interno dell’edificio scolastico. Fra le classi maggiormente colpite, forse perché più esposte al passaggio delle formiche, la prima B. Ma pure ieri mattina è stato facile scorgere gli insetti infiltrarsi sotto una porta finestra della sala mensa dinanzi alla quale vengono posizionati alcuni mastelli (a pezzi) della differenziata: «L’area gioco esterna è ormai inutilizzata dai bambini perché completamente infestata - racconta Erika Muscheri, una mamma - risulta pressoché impossibile sostare nelle vicinanze perché le stesse formiche sono particolarmente aggressive e temiamo possano avvicinarsi al cibo.

Le proteste

Ad onore del vero, i collaboratori scolastici puliscono ogni mattina. Alla luce di quanto visto ieri, in questo periodo la tenacia delle formiche si rivela tuttavia superiore. «Però è dai primi di maggio che ci stiamo lamentando quando era evidente che non si trattava di due formichine», vuole precisa Corinne Pilloni, altra madre. Se ieri per moltissimi alunni di elementari, medie e superiori è stato l’ultimo giorno di scuola, i piccoli delle materne dovranno “resistere” sino al 30 giugno. Al plesso dell’infanzia di Santa Caterina ancora di più: «È un’invasione - dice Michela Meloni, altro genitore - se magari il giardino fosse più curato non sarebbe male, ma i motivi per cui di recente ci è stato chiesto talvolta di tenere i bimbi a casa sono anche altri: condizionatori assenti, tendaggi logori e inutili per schermare i raggi solari, e quindi ambienti che diventano serre al punto che di recente è stata una di noi a portare un ventilatore».