Asilo, gestione affidata a due coop 

Ora c’è l’ufficialità: l’asilo nido di via De Cristoforis riaprirà i battenti per il prossimo anno scolastico, dopo uno stop lungo cinque anni. La gestione è stata assegnata dal Comune a due cooperative, che adesso dovranno definire - insieme all’amministrazione di via Porcu - tariffe e capienza della struttura comunale. Asilo nido, ma anche attività extra dedicate alle mamme a partire da corsi di pilates e yoga. «Una gestione alternativa con l’obiettivo di intercettare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bimbi quartesi», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

I gestori

Due le cooperative scelte dagli uffici del Municipio attraverso una recente manifestazione d’interesse: a “La Clessidra”, cooperativa sociale di Villacidro, è stata assegnata la gestione dell’asilo nido, mentre alla “C.e.m.e.a. Sardegna”, di Assemini, le attività extra dedicate a tutta la famigli a. Perché l’obiettivo annunciato dall’attuale amministrazione è una rinascita dello stabile come polo dell’infanzia, così come previsto nel bando: non solo asilo nido, ma anche attività collaterali e ausiliarie, finalizzate al sostegno alla genitorialità, alla conciliazione dei tempi di lavoro e familiari, nonché altre attività che possono essere compatibili con la destinazione d’uso dei locali.

Le attività extra

«Laboratori creativi dedicati ai bimbi, ma anche attività ludiche, sportive e culturali», dice l’assessora, «e contemporaneamente iniziative studiate per il benessere delle neo mamme: corsi di yoga, meditazione e pilates, per esempio. Gli spazi non mancano», aggiunge l’esponente dell’esecutivo , «parliamo di una struttura con quattro piani a disposizione, oltre all’ampio giardino che può essere utilizzato per le attività all’aperto durante le belle giornate».

Lunga attesa

Una svolta attesa da tante neo mamme e altrettanti papà quartesi, dopo anni di proteste e lamentele da parte di decine di famiglie costrette a ricorrere agli asili privati - con costi elevati da sostenere - oppure iscrivere i propri figli nei nidi dei Comuni dell’hinterland. Una situazione che si ripete da 5 anni, esattamente dal 2016, quando l’asilo nido di via De Cristoforis ha chiuso dopo lo stop alla gara per l’affidamento della gestione deciso a suo tempo dal Comune - a detta dell’allora dirigente del settore Servizi socio assistenziali - con «l’obiettivo di garantire gli equilibri di bilancio». Una chiusura inizialmente temporanea, ma da allora di fatto il nido comunale è rimasto off limits, a parte il recente utilizzo per gli screening anti Covid con l’iniziativa di Ad Adiuvandum. Una struttura che prima della chiusura forzata ospitava circa 100 bimbi. Ora scatta la corsa per definire tutto, rette mensili comprese. La coprogettazione dovrà concludersi entro il 30 giugno, poi partirà l’iter per il via alle attività da settembre. «A breve verranno aperte le iscrizioni e decise le tariffe in base al reddito. I tempi sono stretti», ammette l’assessora Carta.

