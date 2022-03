«Ascoltate bene: è tabarchino» 

È un ritorno al futuro quello che Matteo Leone, classe’87, da Cussorgia, frazione di Calasetta, sta compiendo con la sua musica. Un viaggio a ritroso verso le origini del popolo tabarchino, con cui il cantautore, polistrumentista e vincitore del Premio Parodi 2021, ha inaugurato il nuovo ciclo della sua mutevole ed interessante vicenda artistica. Lo abbiamo sentito dopo l’esibizione a Macerata sul palco di Musicultura, il celebre Festival della Canzone Popolare e d’Autore, dove ha portato due brani, “In mézu ô mò” e “Raixe”, che ben rappresentano il nuovo corso di una carriera, partita dallo studio delle percussioni nella banda di paese, passata dal jazz tra Bologna e il Conservatorio di Cagliari, per ritornare, attraverso il blues americano, alle radici nomadi del desert blues dell’Africa subsahariana e della lingua tabarchina. «“Raixe” è un blues sull’ipotetica visione dei miei parenti, che non ci sono più, e su quello che potrebbero dire oggi», ci ha raccontato Leone. «“In mézu ô mò”, invece, è il primo brano che ho scritto di questo ciclo tabarchino, un modo per mettermi in gioco e un richiamo a quel processo di trasferimento dall’Africa, fino in Sardegna, che hanno fatto i miei avi, ma che oggi sta succedendo sempre più spesso nelle coste del Sulcis. La migrazione è un processo continuo e “In mézu ô mò” è un modo per ricordarlo a tutti».

Questo viaggio è anche quello della sua musica. Come ha maturato la decisione di scrivere in tabarchino?

«È nata da un lavoro di ricerca su me stesso. Mi sono trovato a 30 anni a non essere né carne, né pesce, troppo sardo per i tabarchini e troppo tabarchino per i sardi. Questo lavoro mi ha aiutato a capirmi meglio e a riscoprirmi più tabarchino di quanto pensassi. Ovviamente ha influenzato anche la mia musica, soprattutto a livello timbrico. “Raixe”, l’album a cui sto lavorando, era già finito prima del lockdown e in quella versione era molto simile a “Creuza de mä”, un punto di riferimento inevitabile, ma io nel frattempo sono cambiato, quindi, ho riaperto tutto, alla ricerca di un suono più mio».

Cosa intende per «più tabarchino di quanto pensassi»?

«Come tutti i giovani ribelli non mi interessava molto fare parte di una comunità così piccola, ho sempre cercato altrove, soprattutto verso l’America. Poi ci sono stato, a suonare nei posti dove è nato tutto quello che ho amato, il blues, il jazz e, avveratosi il sogno, mi è rimasto un vuoto totale, mi sono sentito quasi falso a continuare a fare quel blues così americano. Pensandoci, avevo tutto quello che mi serviva nella storia tabarchina, ma forse avevo bisogno di andare così lontano per accorgermene».