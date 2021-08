Ascensori guasti, disabile ostaggio in casa 

Un ascensore è fuori uso da dodici anni. Le famiglie della scala 4 D di palazzo Bodano, a Sant’Elia, ci hanno fatto oramai l’abitudine, affidandosi al secondo impianto: ma da quattro mesi anche questo è parzialmente bloccato. Funziona a singhiozzo e solo in salita. Ma spesso si ferma. Gli inquilini sono esasperati: anziani costretti a salire con le buste della spesa, altri obbligati a chiedere aiuto ai più giovani. «Mio suocero è oramai bloccato in casa. È invalido e dovrebbe effettuare le sedute di fisioterapia, invece è impossibilitato a farle», sbotta Rosy Toro. Le segnalazioni ad Area sono per ora cadute nel vuoto e il condominio, attraverso il suo amministratore, si è rivolto anche a un legale.

Come in trappola

Per le numerose famiglie del palazzo una situazione di grande disagio. E se all’inizio si è atteso, pazientemente, un intervento da parte di Area, ora dopo quattro mesi crescono malumore e rabbia. «Stiamo aiutando gli anziani a portare su per le scale le buste della spesa», spiegano alcuni inquilini. Un ascensore è oramai in stato d’abbandono: «Da quanto? Da almeno dodici anni». Anche il motore è sparito. Così il secondo impianto è diventato l’unico funzionante nel palazzo. Ora va solo in salita: se non viene rimandato al pianoterra, non si può utilizzare. «Da quattro mesi è così». E soprattutto gli anziani e gli invalidi, come Antonio Toro, si trovano intrappolati nelle loro abitazioni.

La protesta

Il pensionato 69enne, con un passato da lavoratore alla De Vizia, cinque anni fa ha avuto dei problemi di salute ed ora è costretto a muoversi su una sedia a rotelle. È assistito giorno e notte ma dovrebbe svolgere regolarmente le sedute di fisioterapia. «Con questo problema dell’ascensore che non funziona non può praticamente uscire da casa», spiegano i familiari. «Abbiamo segnalato questo problema all’amministratore di condominio che si è subito attivato nel chiedere un intervento urgente ad Area. Passano i mesi però e non si muove nulla. Cosa dobbiamo fare? Eppure paghiamo regolarmente il canone per l’appartamento».

La lettera

L’amministratore del condominio dopo le formali richieste ad Area di un «intervento urgente» si è rivolto anche a un avvocato per chiedere «la riparazione immediata del guasto» evidenziando anche la presenza nel palazzo di una persona invalida. Comunicazioni ufficiali inviate a maggio ma che non hanno sortito per ora nessun effetto. La famiglia di Antonio Toro si è rivolta anche ai carabinieri, nella speranza di poter sbloccare quanto prima la situazione. «Non chiediamo molto. Vorremmo solo che il nostro caro possa spostarsi dal suo appartamento, uscire di casa e poter svolgere le sedute di fisioterapia».

