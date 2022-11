As Piscinas, la revoca è illegittima 

Il Comune di Baunei non poteva revocare la concessione di As Piscinas nel Golgo. Lo ha stabilito il Tar Sardegna con una sentenza destinata ad avere importanti risvolti. Tutto era cominciato nel 2018 con l’avvio dei lavori da parte di Mauro Monni, vincitore del bando: aveva scatenato le polemiche di ambientalisti e opposizione in Consiglio comunale, con il consigliere Stefano Orrù, secondo cui il progetto avrebbe sottratto l’area all’uso civico e alla libera circolazione degli animali.

Nel 2021 la concessione per la tutela e la valorizzazione turistica e archeologica della zona era stata così revocata dal sindaco Salvatore Corrias. Per l’amministrazione la situazione era diventata un problema di ordine pubblico, e il progetto doveva essere abbandonato. Il concessionario da un giorno all’altro si era visto cancellare la concessione senza neppure un euro di indennizzo.

Le carte

Ora i giudici amministrativi, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Cristina Caredda e Matteo Pinna, hanno messo i paletti. «L’atto di revoca, specie se incidente su una situazione di affidamento precisa e consolidata, deve essere assistito da un’istruttoria e una motivazione particolarmente accurate» e da «adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici in gioco». Questo elemento sarebbe mancato. Anzi, secondo i giudici, il progetto Monni risponderebbe a «obiettive e pressanti esigenze di manutenzione e custodia dei beni archeologici». Revocando la concessione, il Comune di Baunei avrebbe quindi dato peso soltanto a presunte “ragioni di ordine pubblico” che sono però «completamente estranee rispetto agli interessi pubblici e alla piena tutela dei beni in concessione». Le esigenze di ordine pubblico andavano sì affrontate ma con misure appropriate.

Il sindaco