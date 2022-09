Arzachena FATALE AL COS  

Arzachena 2

Cos 1

Arzachena (4-3-3) : Ruzittu, Piga, Bonu, Sosa, Dicorato, Bonacquisti, Luca Manca, Melis (23’ pt Usai), Antonio Loi (18’ st Marinari), Sartor, Pinna. In panchina Fusco, Colantuono, Pischedda, Barba, Mannoni, Bellotti, Gala. Allenatore Morano Nappi (squalificato Marco Nappi).

Cos (4-3-1-2) : De Luca, Laconi (31’ st Derbali), Zanoni, Moi, Lorenzo Loi (36’ st Piroddi), Demontis, Ladu, Nicolò Manca, Mattia Floris (31’ st Piras), Mereu (1’ st Nurchi), Mancosu. In panchina Maurizio Floris, Ganzerli, Vesi, Cossu, Cogotti. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Giordani di Aprilia.

Reti : nel secondo tempo 11’ Pinna, 19’ Moi, 29’ Sartor.

Note : espulso Bonu al 15’ st; ammoniti Melis, Moi, Bonacquisti, Marinari, N. Manca, Piras, L. Manca; recupero 3’ pt e 6’ st.

Arzachena. È l’Arzachena ad aggiudicarsi il derby contro la Costa Orientale Sarda al termine di un incontro ben giocato da entrambe le squadre e combattuto. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa. Dopo il botta e risposta tra Pinna e Moi, la rete dell’argentino Sartor consegna il successo agli smeraldini che hanno giocato con un uomo in meno subito dopo il gol del primo vantaggio.

Così in campo

I padroni di casa si schierano col 4-3-3. In difesa, da destra, Piga, Sosa, Bonu e Dicorato. In mezzo al campo Melis Bonacquisti e Luca Manca. Tridente con Pinna, Sartor e Antonio Loi. Il tecnico Loi invece dispone i suoi uomini col 4-3-1-2. Al centro della difesa Moi e Zanoni, laterali bassi Laconi e Lorenzo Loi. Vertice basso di centrocampo Ladu, tra Demontis e Nicolò Manca, vertice alto Mattia Floris. Davanti Mancosu e Mereu.

Cronaca

Subito pericolosa la Cos. Mancosu con un tocco sotto scavalca Ruzzittu, Bonu sulla linea anticipa Mereu. Al 9’ Floris calcia in diagonale e centra il palo. Al 25’ Ruzittu in uscita salva su Mereu deviando in angolo. Al 31’ ancora Ruzittu blocca a terra su Floris. Sul finale sono i biancoverdi a rendersi insidiosi: al 40’ De Luca respinge con i piedi una conclusione ravvicinata di Sartor. Al 46’ imbucata dell’ottimo Piga per Sartor che calcia, De Luca respinge sui piedi di Pinna che conclude di prima intenzione, Laconi salva sulla linea.

Ripresa

In avvio Pinna costringe De Luca alla deviazione in angolo. Al 6’ punizione di Ladu da 25 metri, Ruzittu in tuffo respinge alla sua sinistra. All’8’ occasionissima per la Cos: cross di Moi dalla sinistra, Demontis sul secondo palo non trova clamorosamente la porta. All’11’ Arzachena avanti: Dicorato lancia Loi sulla sinistra, l’ex di turno crossa, Sartor sul secondo palo fa sponda di testa per Nino Pinna, altro ex, che deve soltanto spingere la palla nel sacco. Al 15’ Bonu stende Mancosu lanciato a rete. Il direttore di gare lo espelle.

Sulla punizione calciata da Ladu, Ruzittu in tuffo devia in angolo. E sugli sviluppi del corner la palla finisce nella zona del capitano Moi che calcia al volo in diagonale trafiggendo Ruzittu alla sua destra. Nonostante l’inferiorità numerica l’Arzachena al 29’ si riporta avanti: cross di Luca Manca dalla sinistra, Sartor prende posizione in area e insacca di testa. È la rete decisiva per il successo della formazione di casa.

