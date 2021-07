Arzachena, c’è Nappi 

2

Gli anni

trascorsi da Nappi in Cina, dove ha guidato le giovanili di Lyaoning FC e BSU Beijing

3

Stagioni

in Serie D: prima dell'Arzachena ha guidato Comprensorio Montalto e Pomigliano

16

Le maglie

diverse vestite nella carriera da calciatore

85

I gol

realizzati fra Serie A e B

L'Arzachena riparte con Marco Nappi e rinnovate ambizioni. Il primo passo per la nuova stagione è stato la scelta dell'allenatore, ora tocca alla rosa: il direttore dell'area tecnica Antonello Zucchi, fra i principali addetti ai lavori sardi, nei prossimi giorni chiuderà i primi accordi. A breve l'ex attaccante sarà in Sardegna, con tanta voglia di iniziare: in panchina vanta uno scudetto con la Berretti del Livorno, nel 2017.

Nappi, cosa prova per l'avvio di quest'esperienza?

«Sono entusiasta. L'Arzachena è un club molto solido: ha fatto la C, ha grande seguito e un'ottima struttura. Ho tanta voglia di cominciare, dopo la Cina volevo tornare in Italia e far bene. Ringrazio il patron Volpi, il presidente Felugo e il direttore Zucchi».

Qual è la sua idea di calcio?

«Lavorare sodo. Poi far crescere i giovani, fondamentali in D. Non li faccio giocare solo per l'obbligo: se sono bravi possono essercene pure sei o sette in campo. Il calcio che voglio è entusiasmo e grinta».

L'obiettivo è finire nella parte sinistra?

«Verrà di conseguenza, cercheremo di partire subito bene. Ora non si può dire: bisogna formare la rosa, ma di sicuro puntiamo a fare il massimo. La società vuole crescere e abbiamo la possibilità di prendere giocatori importanti, ma non tanto a livello economico: voglio gente motivata».

Avete già pianificato il mercato?

«Col direttore Zucchi siamo già in sintonia, lavoriamo per costruire una buona squadra. Starà a me farla diventare ottima. Intanto vogliamo confermare i giocatori più importanti. Poi, in base ai ruoli, cercheremo i profili giusti per giocarcela con tutti».

Come vuole approcciare la stagione?

«Voglio iniziare a lavorare qualche giorno prima del previsto, per valutare tutto al meglio. In D ho già fatto altri gironi: per un campionato ad alti livelli bisogna guardare a noi stessi, poi quali saranno gli avversari e gli spostamenti conta relativamente».

Da giocatore debuttò in A con un mito del Cagliari, Bruno Giorgi. Ricordi?

«Mi vengono i brividi solo a parlarne. Gli devo tutto: mi volle a tutti i costi, mi prese dal Brescia in B. Ho esordito il 22 ottobre 1989, il venerdì prima mi portò in ritiro dicendomi che voleva mettermi titolare sulla fascia destra: non era il mio ruolo, ma vincemmo 3-1 con una mia gran partita. Oltre che un grande allenatore era una persona fantastica, un uomo d'altri tempi. È stato come un papà per me, è sempre nel mio cuore».

Che giudizio dà dell'esperienza in Cina?

«Formativa in tutti i sensi, professionale e di vita quotidiana. E ho avuto una fortuna: essere riuscito a rientrare in Italia per il Capodanno cinese 2020, pochi giorni prima che chiudessero le frontiere per il virus».

Come ha visto l'Italia agli Europei?

«A prescindere dalla finale abbiamo dimostrato di essere duri a morire. Si è visto con la Spagna: abbiamo cuore, passione e grinta. Con queste tre caratteristiche si va lontano».

Se qualcuno all'Arzachena replicasse il suo gesto della foca?

«Quello fu un gesto tecnico, per aiutare la squadra per cui giocavo: se qualche ragazzo volesse provare ben venga, ma non è una cosa che si allena».

