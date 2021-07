Aru, l’urlo strozzato 

Non era mai andato così vicino alla vittoria negli ultimi quattro anni, ma Fabio Aru dovrà aspettare ancora. Ieri sul traguardo di Paltinis, nella prima tappa del Sibiu Tour, in Romania, lo ha beffato il talentuoso Giovanni Aleotti, 22enne della Bora-Hansgrohe. Un secondo posto che brucia, perché il villacidrese ci teneva a farsi il miglior regalo di compleanno, conquistando il decimo successo da pro.

La gara

Invece l’emiliano campione italiano Under 23 nel 2020 lo ha rimontato ai 20 metri e battuto sul traguardo, dopo che Aru aveva promosso l’azione decisiva sulla lunga salita finale e tentato più volte di allungare. «Naturalmente sono un po’ deluso dal risultato», ha detto Fabio alla tv ufficiale del Tour, «ho attaccato forse venti volte dall’inizio della salita perché avrei voluto davvero vincere. Alla fine sono secondo ed è normale che sia deluso. Ma è un buon risultato per la squadra e voglio ringraziare i miei compagni».

Scambio di cortesie

Aleotti, al primo successo da pro, ammette: «Ero al limite in salita per seguire Aru, ma ho avuto una grande opportunità e sono felice di averla finalizzata». Anche il villacidrese gli rende merito: «Congratulazioni ad Aleotti ma domani (oggi, ndr ) è un altro giorno e ci daremo battaglia». La seconda e penultima tappa è quella regina: da Sibiu a Balea Lac, 187,5 km con una sola vera salita, quella finale che misura ben 23 km al 6% medio. Aleotti ha un vantaggio di 17” in classifica e può puntare al successo finale: «È presto per dirlo, sarà la tappa è più dura ed è più per scalatori. Per ora mi godo la vittoria. Mi aspetto che Aru attacchi, sarà lui il favorito, è super forte in salita, soprattutto se più ripida». «Penso che proverò a vincere la tappa, in ogni caso cercherò di dare il massimo», la risposta di Aru, che ha voluto anche gratificare gli appassionati rumeni: «Avevo in programma di andare al Tour ma non essendo al 100% ho chiesto alla squadra di cambiare programma e sono felice di essere qui in Romania». Oggi vedremo se questa corsa gli sarà amica.

Ordine d’arrivo : 1. Giovanni Aleotti (Ita, Bora-Hansgrohe) km 179,7 in 4’25”152 media 41,241 km/h, 2. Fabio Aru (Qhubeka-NextHash) st, 3. Sergei Chernetski (Rus, Gazprom-RusVelo) a 2”, 4. Roland Thalmann (Svi, Vorarlberg) a 5”, 5. Michal Schlegel (Cec) st, 6. Riccardo Zoidl (Aut) a 13”, 7. Jonas Rapp (Ger) a 28”, 8. Adam Toupalík (Cec) a 50”, 9. Davide Rebellin (Ita) a 56”, 10. Giovanni Carboni (Ita) st.

Classifica : 1. Aleotti 4.28’32”, 2. Aru a 17”, 3. Schlegel a 20”, 4. Chernetski a 24”, 5. Zoidl a 35”, 6. Thalmann a 37”, 7. Toupalík a 1’00”, 8. Rebellin a 1’12”, 9. Rapp a 1’15”, 10. Guerin (Fra) st.

Porta settimo in Veneto

Intanto, tra gli Under 23, ancora una buonissima prova per Gabriele Porta. Il guspinese della Delio Gallina Ecotek Colosio ha chiuso al 7 posto in classifica il Giro del Veneto, grazie al decimo posto nell’ultima frazione. Il successo finale è andato a Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Desiree).

