Aru, inizia la nuova vita 

«Sì, assolutamente. Io sono ancora allenato, in forma, seguo un'alimentazione abbastanza sana e nonostante ciò sono stato male. Conosco persone che sono state anche peggio. Qualcuno, più fortunato, asintomatico. Non è uguale per tutti e per questo è giusto non sottovalutarlo».

«Purtroppo l’anno è iniziato con il Covid. L’ho contratto a cavallo di Capodanno e ha fatto sì che si sia dovuto ritardare le comunicazioni che riguardavano le mie nuove attività di ambassador, tra eventi e cose varie. Però direi che questa è una cosa secondaria. Sono stato poco bene - non tanto da andare in ospedale - ma ho ancora i postumi di questa malattia. Mi sento di dire ancora di più di non sottovalutare questo virus perché non sai come ti può prendere».

Villacidro. Aveva programmato di annunciare nei primi giorni dell’anno la sua nuova attività, per quali aziende avrebbe lavorato in quella che per lui è una vera seconda carriera professionale. Ma l’ex campione italiano professionisti di ciclismo, Fabio Aru, che proprio ieri ha lasciato l’Isola per rientrare in Svizzera, dopo cinque settimane nella sua Villacidro, ha dovuto fare i conti con l’imprevisto meno gradito.

Perfino un sportivo può essere messo in difficoltà.

Cosa sarebbe successo se fosse stato un corridore in attività?

«Immagino che mi avrebbe creato maggiori problemi. Dopo più di una settimana che sono guarito, perciò a tre settimane dalla positività, continuo a sentirmi un po’ stanco, affaticato. Faccio attività fisica ma in modo blando e non ho ancora recuperato del tutto. Fossi stato in stagione avrei perso almeno un mese di preparazione. E devo ringraziare che ero vaccinato se ho limitato i danni! Credo che sia l’unico modo per evitare problemi più seri».

Tra l’altro il virus ha colpito anche la sua compagna Valentina e la piccola Ginevra. Adesso come state?

«Adesso stiamo bene, pronti a tornare a casa nostra, a Lugano. Però la Sardegna nei prossimi mesi farà spesso capolino nella mia agenda, anche perché ho più tempo e più modo di trascorrerlo qui».

Abbiamo visto tante interviste, è ancora molto richiesto: è così anche per le proposte di lavoro?

«Sì, ho avuto parecchie opportunità e le ho valutate tutte. Non chiudo la porta a nessuno, ascolto, ne parlo, faccio le mie valutazioni. Però, come sempre ho fatto nella mia vita, quando dico di sì, quando prendo una strada, mi piace farlo con il massimo impegno e per questo ci sono cose che accetto e altre che declino. Comunque ho avuto tante proposte e vedo che c’è tanta attesa per sapere quali saranno le mie prossime collaborazioni. Ci sarà tutto il tempo per parlarne nelle prossime settimane».

A proposito, mai avuto rimpianti dopo la decisione di smettere?

«No, sinceramente no. So e l’ho sempre detto che a 31 anni c’era spazio per proseguire ancora un po’, ma non ho avuto nessun rimpianto. E poi mi sono impegnato da subito per iniziare questo nuovo percorso, non sono rimasto fermo sul divano».

Come seguirà la stagione?

«Come un tifoso, mi piace guardare le corse in tv come ho fatto alla fine della scorsa stagione. Potrebbe capitare di andare a qualche gara, magari sarò presente a qualche evento con i miei sponsor, anche nel fuoristrada che è stata la mia prima passione».

Quali corridori guarderà con maggiore interesse?

«Di sicuro i miei vecchi colleghi: sono sempre molto tifoso dei corridori italiani. Sono curioso di vedere come se la caveranno quest’anno Colbrelli e Caruso, ma anche Ciccone, sperando che abbia più fortuna, o Fortunato».

