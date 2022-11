Artur Ionita, un moldavo all’uscio 

Centoventicinque presenze con la maglia del Cagliari e sei gol in quattro stagioni, dal 2016 al 2020. L’ex rossoblù Artur Ionita torna in Sardegna da avversario ma con una casacca nuova, quella del Pisa, indossata dopo l’addio al Benevento.

In Sardegna

Era arrivato in Sardegna dal Verona, sponda Hellas. Con i gialloblù, dal 2014, era diventato il primo moldavo nella storia a segnare in Serie A. Mezzala dotata di fisicità e abile nel gioco aereo, il centrocampista moldavo non disdegna il gol ed è fra gli ex, tra alti e bassi, può dire di aver lasciato in qualche modo il segno. Nel 2017 ha devoluto alla causa rossoblù un perone, fratturato durante un’azione di gioco contro il Bologna, e ha messo a segno la sua prima doppietta in Serie A in un memorabile Palermo-Cagliari terminato col risultato di 1-3. Due reti di peso che furono peraltro le prime con la maglia con Quattto Mori, indossata ben 100 volte, altro traguardo prezioso della sua carriera nell’Isola.

Benevento e Pisa

Nel mercato estivo del 2020 il suo passaggio al Benevento. Un addio non particolarmente gradito dalla piazza rossoblù che su di lui si era espressa positivamente. In giallorosso sono arrivati altri due gol in Serie A e un ulteriore traguardo, le 200 presenze in massima Serie. Dopo due stagioni un nuovo addio e la migrazione verso altri lidi per il giocatore nel frattempo diventato capitano della Moldavia. Passaporto rumeno, parla sei lingue - tedesco, inglese, russo, moldavo, rumeno e italiano - e ha vissuto la tragedia della guerra nella sua infanzia, quando la Moldavia era ancora una repubblica sovietica.