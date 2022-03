Artigiani, si chiude bottega 

Una recente indagine Unioncamere e Infocamere sull’evoluzione delle imprese individuali artigiane certifica che Oristano negli ultimi dieci anni ha registrato la perdita più alta d’Italia con un meno 31,5 per cento di cui il 33,1 per cento imprese individuali. Dal 2011 al 2021 sono sparite 1.118 imprese di cui 987 imprese individuali, vale a dire tre su dieci son finite al tappeto. A fronte di una diminuzione in campo regionale del 12,1 per cento e regionale del 17,1 per cento. È vero il Covid non ha aiutato ma da solo non basta a giustificare il crollo e a rappresentare un settore a tinte meno grigie.

Artigiano bye bye. Le imprese vanno giù in picchiata, gli anziani lasciano per raggiunti limiti e i giovani non sembrano avere il massimo dell’attrazione anche se non manca qualche riscoperta dei mestieri tradizionali tipo il calzolaio e i tuffi nel nuovo filone del digitale. Segnali che fanno comunque ben sperare.

L’indagine

La crisi

Da uno studio del Centro studi Tagliacarne emerge che, al di là della pandemia, gli artigiani sul futuro prossimo ci vanno molto cauti visti anche i problemi sempre più marcati nei passaggi generazionali. A completare il quadro si aggiungono i numeri di Confartigianato Imprese Sardegna sulle donne imprenditrici. La presidente Maria Amelia Lai ricorda «come il calo del tasso di occupazione complessivo dei lavoratori indipendenti abbia maggiormente penalizzato le donne».

I numeri

Le imprese donne a Oristano sono 350 e rappresentano l’11 per cento del totale delle imprese artigiane, il territorio con la percentuale più bassa nell’Isola. Movimprese attesta che le imprese artigiane registrate nel 2021 sono 14.405 di cui 12.798 attive; il saldo attivo tra iscrizioni (612) e cancellazioni (578) è di 34 imprese. «E già questo mi sembra incoraggiante. È vero che alcuni mestieri sono ormai scomparsi, l’impagliatore di animale non esiste più fa tempo ma l’informatica ha aperto scenari interessanti anche per l’artigianato oristanese», spiega Marco Franceschi, segretario generale di Confartigianato. Franceschi ridimensiona anche il calo del settore nell’arco degli ultimi dieci anni. «Oristano aveva un problema particolare per quanto riguarda le iscrizioni di nuove imprese. Solo con l'accorpamento della Camera di commercio di Cagliari con quella di Oristano, la situazione si è normalizzata. Tuttavia non trova ancora soluzione l'arretrato di posizioni, accumulato nel periodo di blocco della commissione Provinciale di Oristano dal gennaio 2017 al dicembre 2020, causato dai contenziosi in essere tra la Regione e la Camera di commercio dovuti alla mancata sottoscrizione della convenzione di servizio tra i due enti. Sono oltre 300 le istanze in attesa di riconoscimento del requisito di impresa artigiana. La soluzione, prospettata da Confartigianato è all'esame del Presidente De Pascale e confidiamo in un suo intervento risolutivo che crei un'intesa tra gli uffici e garantisca il pieno riconoscimento dei diritti degli artigiani». I numeri secondo il segretario di Confcommercio andrebbero rivisti, certo è che anche con la correzione a più 300 il saldo risulterebbe comunque negativo.

