Artigianato, Tessingiu  guida la ripresa  

Nella cittadina del Mandrolisai fervono i preparativi per Tessingiu, la mostra dell’artigianato artistico dell’Isola che quest’anno festeggia la cinquantaquattresima edizione. Il taglio del nastro è fissato per il 7 agosto. Sino al 5 settembre turisti e visitatori avranno la possibilità di ammirare l’esposizione nei locali dell’ex cantina sociale di via Brigata Sassari e, nel contempo, di visitare il Murats con altrettanti interessanti percorsi e la biennale della Fiber Art che si aprirà il 6 agosto.

La ripresa

Per Tessingiu ci sarà una settantina di espositori in arrivo da tutta la Sardegna, con la presenza anche di nuovi artigiani rispetto alle passate edizioni. Ventidue complessivamente gli espositori samughesi che proporranno non solo l’arte tessile ma anche altre creazioni artigianali: vetro, legno, pelle, ceramica, ferro, pietra, oro, oltre a rame e cestineria. Creazioni preziose, particolari, frutto della maestria e della creatività degli artigiani dell’Isola. Con Tessingiu avranno un’importante vetrina per segnare la ripartenza dopo oltre un anno di pandemia. Anche per l’edizione 2021 della mostra dell’artigianato artistico il Comune si avvarrà della collaborazione della Pro Loco. «Sarà un’edizione che porterà sicuramente delle novità – spiega il vicesindaco Luigi Todde –. È un punto di ripartenza per tutte le attività dell’artigianato artistico sardo e vuole essere un momento di confronto sia tra artigiani sia tra artigiani e istituzioni». Todde aggiunge: «Samugheo ha avuto sempre a cuore questa realtà produttiva, tanto è vero che promuove la manifestazione da oltre mezzo secolo. Sicuramente per il nostro paese è un momento di ripartenza, di rinascita anche per la vita sociale della comunità. È infatti l’unico appuntamento che, come accaduto anche lo scorso anno, è stato tenuto nonostante l’emergenza sanitaria». Confermato il direttore artistico dell’evento: anche per il 2021 sarà il direttore del Murats Baingio Cuccu. «Il Comune sta facendo un grandissimo sforzo, stanziando somme dal bilancio per realizzare Tessingiu. Si sta cercando infatti di dare una mano a tutti gli artigiani», spiega Cuccu. E prosegue: «La mostra dell’artigianato artistico è un veicolo molto importante sia per la produzione sia per la vendita diretta. È anche un momento di respiro che stiamo cercando di dare in un periodo in cui non ci sono grandi manifestazioni di questo genere». Il direttore artistico aggiunge quindi: «Ci vorrebbe più attenzione da parte delle istituzioni nel dare un aiuto a questo settore, che è tra quelli che ha maggiormente risentito della situazione legata all’emergenza. È necessario che la Regione ascolti le richieste del mondo dell’artigianato, che supporti le grandi mostre, importantissime per questo settore».

Murats

Ad affiancare la mostra dell’artigianato artistico ci sarà dunque il percorso al museo Murats. Dopo la prima edizione proposta nel 2019 ritorna a Samugheo la Fiber Art. La biennale, per l’edizione targata 2021, vedrà esposte a Samugheo opere di grandi dimensioni. Venticinque artisti con una rappresentanza dei grandi nomi storici dell’arte sarda. Saranno affiancati da affermati artisti più giovani. Al Murats sarà possibile ammirare anche l’esposizione della collezione storica e le opere di Tosino Anfossi. Biglietto unico e green pass per entrare sia a Tessingiu che al Murats.