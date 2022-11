Artigianato, si sbloccano i fondi  

Ammontano a 10 milioni di euro i fondi stanziati con la legge regionale 949 per l'artigianato, che presto dovrebbero essere messi a disposizione di 564 attività artigiane sarde. Queste ultime sono quelle che hanno ottenuto l'approvazione delle richieste presentate.

I vertici di Confartigianato Imprese Sardegna però ricordano anche che in attesa di finanziamento ci sono ancora 819 pratiche, che potranno ricevere i contributi con l’annunciato stanziamento di ulteriori 18 milioni di euro, da parte della Regione, sulla legge Omnibus due. L'auspicio dell'associazione di categoria è che il provvedimento possa arrivare nel più breve tempo possibile in Consiglio regionale per il via libera.

La prima tranche

Intanto, il Comitato tecnico regionale della legge ha approvato una parte delle richieste inoltrate, in attesa di copertura economica. Le risorse serviranno a finanziare le domande presentate per investimenti a supporto della crescita delle imprese e per il miglioramento produttività aziendale.

Le attività beneficiarie riceveranno una pec dall’assessorato competente con una richiesta per l’invio della documentazione necessaria per terminare l’istruttoria. Le imprese alle quali verrà approvata la domanda dovranno inoltrare quanto richiesto in modo tempestivo, per avere una rapida liquidazione del contributo.

Quel che resta da fare

Maria Amelia Lai e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, premettono che l’evoluzione positiva della procedura di approvazione rappresenta «una buona notizia per tutte le aziende che hanno investito in strumentazioni, tecnologie e conoscenze», ma puntualizzano che ora «è necessario ricordare anche che ben 819 pratiche sono ancora in attesa di finanziamento. Per tale situazione, auspichiamo che l’annunciato stanziamento di ulteriori 18 milioni di euro, da parte della Regione sulla legge Omnibus, possa al più presto approdare in Consiglio regionale per la sua approvazione. Grazie al fondo perduto fino al 40% e all’abbattimento dei costi di interesse la legge 949 è diventata sinonimo di crescita di tutte quelle imprese artigiane isolane, che hanno creduto nella crescita della propria attività e in quella dell’Isola, creando economia e posti di lavoro».