Artigianato sardo firmato Isola 

L’auspicio della Regione è che la nuova versione del marchio possa avere delle ricadute positive per un settore messo a dura prova dalla crisi legata anche alla pandemia e per il quale sono state investite delle risorse cospicue.

La storia Le origini del simbolo del cavallino stilizzato, che contraddistingue il marchio Isola, risalgono al 1956 quando, per la prima volta, venne pubblicato a Sassari, nella copertina del catalogo della prima edizione della Mostra dell'artigianato sardo. Nel corso degli anni l'immagine ha subìto una serie di piccole variazioni, prevalentemente cromatiche. «Il marchio Isola era in uso a un privato, ma non era stato registrato né brevettato. Noi», ha spiegato ieri, durante la presentazione dell’iniziativa all’aeroporto di Cagliari, l’assessore regionale del Turismo e dell'Artigianato, Gianni Chessa, «ci abbiamo lavorato a lungo e ora contiamo di riuscire a valorizzarlo.

Per rendere più riconoscibili e, soprattutto, per tutelare le produzioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna anche nel resto d'Italia, in Europa e Gran Bretagna, la Regione ha deciso di registrare una nuova versione del marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico regionale “Isola”. La certificazione sarà rilasciata agli artigiani che faranno richiesta, nel rispetto di un disciplinare, da una specifica commissione formata da funzionari dell’assessorato del Turismo e dell'Artigianato e da esponenti delle associazioni di categoria. Servirà a garantire in modo maggiore la qualità e l'autenticità delle produzioni artigianali. Il nuovo marchio sarà presente anche nelle nuove maglie del Cagliari Calcio.

Per rendere più riconoscibili e, soprattutto, per tutelare le produzioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna anche nel resto d'Italia, in Europa e Gran Bretagna, la Regione ha deciso di registrare una nuova versione del marchio di origine e qualità dei prodotti dell’artigianato tipico regionale “Isola”. La certificazione sarà rilasciata agli artigiani che faranno richiesta, nel rispetto di un disciplinare, da una specifica commissione formata da funzionari dell’assessorato del Turismo e dell'Artigianato e da esponenti delle associazioni di categoria. Servirà a garantire in modo maggiore la qualità e l'autenticità delle produzioni artigianali. Il nuovo marchio sarà presente anche nelle nuove maglie del Cagliari Calcio.

La storia

Le origini del simbolo del cavallino stilizzato, che contraddistingue il marchio Isola, risalgono al 1956 quando, per la prima volta, venne pubblicato a Sassari, nella copertina del catalogo della prima edizione della Mostra dell'artigianato sardo. Nel corso degli anni l'immagine ha subìto una serie di piccole variazioni, prevalentemente cromatiche. «Il marchio Isola era in uso a un privato, ma non era stato registrato né brevettato. Noi», ha spiegato ieri, durante la presentazione dell’iniziativa all’aeroporto di Cagliari, l’assessore regionale del Turismo e dell'Artigianato, Gianni Chessa, «ci abbiamo lavorato a lungo e ora contiamo di riuscire a valorizzarlo.

Un decreto legislativo imponeva la registrazione dei marchi scaduti, così abbiamo ripreso in mano quello di Isola. Negli uffici dell’assessorato ce ne stavamo occupando da due anni e ora è stato registrato anche a livello nazionale ed europeo. È un marchio di garanzia, che certificherà tutti i prodotti degli artigiani sardi. Chi lo utilizzerà, dovrà attenersi al disciplinare, ma servirà anche a garantire le creazioni artistiche».

L’auspicio della Regione è che la nuova versione del marchio possa avere delle ricadute positive per un settore messo a dura prova dalla crisi legata anche alla pandemia e per il quale sono state investite delle risorse cospicue.

Aiuti al settore

«Per il comparto», ha precisato l'assessore, «abbiamo già stanziato già 25 milioni di euro. Se ne aggiungeranno altri dieci nel 2023, altrettanti nel 2024 e, con l’assestamento di bilancio, stiamo cercando di metterne pure altri tredici. Ricordo che c’è un bando che prevede finanziamenti con il 40% a fondo perduto».

In Sardegna riapriranno anche i punti vendita Isola, sia negli aeroporti che in diversi centri. «A Cagliari», ha puntualizzato Chessa, «ne verrà aperto uno in via Santa Croce, dove ci sarà anche un infopoint del Comune. È una zona della città molto frequentata, non solo dai residenti ma anche dai turisti e, per l’estate, vorremmo poterlo lasciare aperto per fino a mezzanotte. Nell’ex negozio Isola, che si trovava in via Bacaredda, invece, vorrei fare il museo del Cagliari Calcio e dedicare uno spazio anche all’artigianato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata