Artigianato, caccia agli abusivi 

Lavoro nero e abusivismo continuano a rappresentare una grave piaga anche in Sardegna. Oltre a produrre degli effetti devastanti sulle imprese che offrono servizi e vendono beni in modo regolare, e alle casse dello Stato, l'occupazione sommersa mette a rischio anche la sicurezza dei consumatori che, per cercare di risparmiare, spesso si affidano a chi promette prezzi più convenienti, senza avere però in cambio alcuna garanzia. Secondo una recente analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna sul “Sommerso e concorrenza sleale dell’abusivismo degli indipendenti irregolari”, basata sui dati Istat, nell'Isola ci sarebbero 126.500 persone, tra meccanici, muratori, estetiste, impiantisti e giardinieri, che generano l'equivalente di oltre 2 miliardi di euro, e che rappresenta il 6,6% del valore aggiunto regionale, che danneggiano 16mila aziende, di cui oltre 13mila artigiane di vari settori.

L’allarme

Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato imprese Sardegna, evidenzia che la sua associazione contrasta e combatte il fenomeno dell’abusivismo «da sempre, con forza e determinazione, e siamo molto preoccupati che l’Isola sia al sesto posto in Italia per l’irregolarità degli indipendenti, che il tasso di illegalità sia del 17,3% (quasi 1 su 5) e che questo sommerso metta in difficoltà oltre 13mila imprese artigiane, sotto stress a causa di due anni di pandemia, guerra, aumento delle materie prime e boom dei costi energetici». Daniele Serra, segretario di Confartigianato Sardegna, propone: «Tolleranza zero nei confronti di chi opera fuori dalle regole. Più volte abbiamo richiamato l’attenzione sul tema, che colpisce non solo le imprese ma la comunità tutta. A pagare le conseguenze di questa forma illecita di attività sono in prima battuta soprattutto i consumatori che si mettono nelle mani di operatori improvvisati. Tra le categorie più colpite ci sono quelle legate al comparto del benessere e, nello specifico, dell'acconciatura e dell'estetica». Secondo la presidente regionale di Confartigianato, anche in altri ambiti c’è però da chiedersi se valga «davvero la pena rischiare la propria sicurezza per pochi euro, per esempio affidando la manutenzione e revisione della propria auto, o la realizzazione degli impianti di casa, o la sistemazione del giardino, rivolgendosi a maestranze dal sapere improvvisato e che non forniscono alcun tipo di garanzia sul lavoro svolto. La caccia al risparmio non è certo questa, anche perché spesso, a fronte di un lavoro mal fatto, ci si deve poi rivolgere a veri professionisti».

“Occhio ai furbi”

Per sensibilizzare i consumatori e metterli in guardia dal pericolo di finire nelle mani di operatori non professionali, Confartigianato ha promosso la campagna nazionale di informazione contro l’abusivismo dal titolo “Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani”. Tra le finalità ci sono anche quelle di valorizzare la qualità, la durata, il rispetto delle norme, la convenienza e la sicurezza del lavoro dei veri artigiani. Ma anche l’obiettivo di sollecitare le autorità a un’azione di controllo, repressione e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.