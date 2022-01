Articolo 1, si accende il dibattito 

Sebbene il Partito Democratico, tramite il suo capogruppo in consiglio Giacomo Guadagnini, abbia garantito l’insussistenza delle condizioni per un travaso di consiglieri, l’aula si divide tra segnali d’apertura, estrema cautela e qualche malumore: «I consiglieri di Art.1 sono stati eletti per rappresentare un’idea di città alternativa a quella che oggi amministra Carbonia. – spiega Luca Grussu, capogruppo della lista Morittu – A livello nazionale l’accordo Art1 e PD è del tutto comprensibile mentre a livello cittadino sarebbe quasi ingiustificabile, anche per il patto che hanno stretto col Movimento 5 Stelle. Ci sono anche diversi punti di incontro ma ci andrei cauto, siamo disponibili al dialogo a patto che ci sia unione d’intenti con l’attuale maggioranza».

Tiene ancora banco la questione della futura collocazione degli aderenti ad Articolo uno, partito che potrebbe sciogliersi in tempi brevi per aderire al Partito Democratico. Nonostante il consigliere comunale Luca Pizzuto, segretario regionale del partito, abbia categoricamente escluso la sua adesione al PD, posizione espressa anche a nome dei 2 consiglieri eletti nella lista di Art1, la questione resta un tema scottante.

Non si placano le voci su un possibile ingresso in maggioranza di Articolo Uno a Carbonia, la smentita del consigliere Pizzuto non ferma i rumors all'interno del palazzo comunale.

Il dibattito

Aperture e chiusure

Una timida apertura che potrà esserci solo con l’accordo di tutte le forze che sostengono la giunta Morittu: «Attendiamo di vedere gli sviluppi sul tema e solo allora prenderemo posizione – dice Giuseppe Vella, capogruppo di Ora X Carbonia – in maggioranza c’è la massima coesione e qualsiasi operazione dovrà ricevere il benestare di tutti i gruppi». Una fase in cui si attende che vengano ufficializzate le posizioni durante il congresso di Art1 del prossimo maggio, che ne dovrebbe effettivamente sancire lo scioglimento: «Non abbiamo preclusioni nei confronti di chi si vuole impegnare per il bene della città – spiega Valentina Diaferia, capogruppo di Sviluppo e Ambiente – ma una maggioranza già esiste. Siamo impegnati nel dare risposte alle tante esigenze dei cittadini e non siamo certamente interessati a giochi di palazzo». Parole condivise anche dal capogruppo di Carbonia Avanti: «Il nostro gruppo è impegnato nel risollevare le sorti di Carbonia – dice Giacomo Floris – siamo fuori dalle discussioni dei partiti nazionali, non vorremmo perdere tempo a parlare di questo quando la città ha bisogno di risposte su temi del lavoro, della sanità e della casa».

Posizione più nettamente contraria quella espressa del capogruppo di Uniti per Rinascere: «Art.1 oggi rappresenta chi ha permesso al M5S di amministrare la città per 5 anni – dice Antonio Caggiari – non dimentichiamoci che la rottura a sinistra è nata grazie a chi oggi fa parte di Art1. Alle ultime elezioni si sono presentati insieme agli esponenti della giunta Massidda. Prima di parlare di un possibile ingresso in maggioranza sarebbe bene prendere le distanze da quell'esperienza disastrosa».

