Articolo 1, patto con il Pd in Aula? 

Gran fermento politico a Carbonia dopo l’annuncio di un probabile scioglimento nazionale di Articolo Uno. In città circolano voci insistenti su un possibile riavvicinamento col Pd, ma Luca Pizzuto frena sulle indiscrezioni: «Nessun nostro ingresso nel PD, in consiglio staremo all’opposizione».

Movimenti nazionali

Che Articolo Uno possa sciogliersi a livello nazionale pare essere quasi una certezza mentre non sembra ancora del tutto chiaro cosa faranno a Carbonia i suoi iscritti. Chi oggi ne fa parte dovrà fare una scelta di campo e benché alcuni dirigenti abbiano invitato gli iscritti ad aderire al Partito Democratico, in città le cose potrebbero andare diversamente, anche in considerazione degli strascichi dovuti alle recentissime elezioni comunali.Un possibile scenario che non piace a tutte le componenti dell’attuale maggioranza a guida Morittu, che al momento restano alla finestra a guardare l’evolversi della situazione che tuttavia sembra diversa dallo scenario nazionale: «A maggio affronteremo un congresso che deciderà la linea – dice Luca Pizzuto, attuale segretario regionale di Art1 nonché consigliere comunale – per quanto ci riguarda non ci sarà nessun nostro ingresso nel Pd, in consiglio staremo all’opposizione. Dopo le scelte del Pd sulle comunali i rapporti sono ben pochi e non mi pare sussistano le condizioni».

Contatti con il Pd

Un avvicinamento che per quanto riguarda la base era già iniziato qualche mese fa. Una parte di Articolo Uno aveva infatti preso le distanze dal segretario regionale Pizzuto e durante le ultime comunali aveva scelto di non appoggiarlo nella sua corsa a sindaco, sostenendo la candidatura di Pietro Morittu: «Ritengo che non ci possa essere una sinistra nel nostro paese se non con un PD che guardi alla società odierna – afferma Ugo Piano, ex sindaco di Carbonia – attendiamo di vedere come si evolverà la situazione e quali proposte avanzerà il PD ma penso che anche a Carbonia si debba lavorare per ritrovare l’unità».