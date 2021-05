Arte e natura in nove siti sardi 

«Con questo evento vogliamo sottolineare che la cultura è viva, e con essa anche l’attenzione e la cura dell’ambiente». Le parole di Monica Scanu, presidente regionale del Fondo ambiente italiano (Fai) Sardegna, annunciano una due giorni dedicata alla celebrazione dell’arte, della storia e della cultura dell’Isola. In occasione delle Giornate di primavera Fai 2021, nove luoghi in tutta la regione («alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale») saranno aperti al pubblico sabato 5 e domenica 6 giugno. Un fine settimana da dedicare al patrimonio culturale nostrano allo scopo inoltre di «lanciare un segnale positivo - commenta Scanu - per ricordare a tutti che la vita continua».

Sardegna isola museo

L'edizione 2021 è stata annunciata come «un invito a guardare al futuro con rinnovata fiducia, attraverso la scoperta di monumenti archeologici, conventi, aree naturalistiche e fortificazioni costiere». Una riscoperta della vitalità assopita dalla pandemia che si snoda tra quello che i nuoresi chiamano "il Monte”, l’Ortobene spesso scenario delle narrazioni di Grazia Deledda, e il complesso della ex Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova, una delle più preziose testimonianze dell’arte romanica in Sardegna. Tra i luoghi scelti (tutti all’aperto) anche i due beni Fai sardi: le Saline Conti Vecchi di Assemini, dove le montagne di sale convivono con i fenicotteri rosa in un’oasi naturale, e la Batteria militare Talmone a Punta Don Diego, Palau, esempio di architettura militare costiera.

Tappa anche nel Sinis con la visita al centro recupero delle tartarughe e al Faro di Capo San Marco, tuttora funzionante e dominante sull’area di Tharros. Ma nell’Isola, c’è tanto da vedere: il complesso di San Pietro di Silki, tra i più antichi luoghi di culto cattolici di Sassari, è anch’esso uno dei luoghi scelti insieme alla Chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Osilo, al Nuraghe Tuttusoni e alla Torre Vignola di Aglientu. Un’edizione, quella delle Giornate Fai 2021, ricca di appuntamenti che è stata inoltre insignita della Targa del Presidente della Repubblica: «Un riconoscimento che riempie di orgoglio - spiegano dal Fai Sardegna - e che è doveroso dedicare ai volontari delle Delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutta Italia, vero motore dell’evento».

“Sosteniamo il Fai”

«Dopo tutto quello che abbiamo passato sembrava impossibile riuscire nell’organizzazione del tutto, ma la passione c’è ed è forte - spiega Scanu - siamo felici di avercela fatta». La manifestazione, realizzata con il supporto di Protezione civile, Arma dei Carabinieri e Croce Rossa Italiana, nell’Isola avviene con tre settimane di ritardo. «Nella data programmata a livello nazionale (15 e 16 maggio) noi eravamo in zona arancione - prosegue la presidente - ma le restrizioni hanno solo rimandato l’evento, dandoci inoltre l’occasione di fare rete insieme alla Sicilia e alla Valle d’Aosta, anche loro impegnate in contemporanea con la Sardegna nelle Giornate di primavera». L’occasione è utile sia per conoscere nove dei numerosi luoghi che costituiscono il patrimonio culturale nostrano, che per sostenere il Fai nella sua mission di cura, tutela e valorizzazione. «Queste Giornate saranno un grande successo per la nostra Isola e per il futuro della nostra cultura», aggiunge Monica Scanu, che conclude: «È importante che le persone partecipino e collaborino con un’offerta e iscrivendosi al Fai, contribuendo così a un lavoro che riguarda tutti noi».

