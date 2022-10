«Arte e musica nella via del mare» 

Il debutto lo hanno pensato in grande. Per celebrare la nascita del centro commerciale naturale di viale Colombo “La via del mare”, il direttivo con in testa il presidente Luca Stocchino, la sua vice Giuliana Chiello e il tesoriere Tommaso Marci, ha deciso di regalare alla città una serata di divertimento e di promozione delle attività e dei prodotti del territorio.

Venerdì lungo tutta la strada, dall’incrocio con viale Marconi fino al lungosaline, ci saranno più di cinquanta attività aperte e poi una mostra di artigianato artistico, la musica dal vivo e dj-set, shopping, promozioni, fidelity card e street food, dalle 18 fino alle 24.

L’allestimento

E siccome in viale Colombo i grandi spazi e gli ampi marciapiedi consentono di ospitare stand e gazebo, a differenza di via Porcu, non ci sarà bisogno di chiudere la strada e sarà solo istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni brevi tratti. E la festa non interesserà solo viale Colombo ma anche le strade limitrofe come via Vespucci e via Bonaria.

In tutte le strade ci sarà animazione con artisti, musica dal vivo, dj con le loro postazioni sistemate di fronte ai negozi. Saranno presenti poi degli spazi in cui pittori ed artisti potranno cimentarsi nella visual art e nella street art e potranno eseguire le loro opere anche sul momento. Ci saranno degustazioni offerte dalle attività di ristorazione mentre anche gli altri negozi esporranno i loro prodotti. Tutta la serata sarà trasmessa in diretta su Radiolina.