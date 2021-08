Arrivano sedicimila piantine di ulivo  

L’odore ancora acre delle colline bruciate si respira ogni giorno, e con il maestrale è ancora più forte. Il conto dei danni ambientali ed economici è notevole, però entro oggi i Comuni riceveranno dalla Protezione Civile Regionale, la modulistica per il censimento dei danneggiamenti al patrimonio pubblico. La Regione invece ha garantito 20 milioni di euro per non lasciare indietro nessuno, come ribadito dal presidente Christian Solinas nell’incontro operativo di Cuglieri con i sindaci. Ma la solidarietà alle popolazioni colpite è grande e già tangibile.

Salmo

Diecimila piantine di ulivo per i territori danneggiati, sono arrivate dal cantante Salmo, di Olbia, tramite la Croce Rossa di Oristano: «Ettari di boschi andati in fumo. Un popolo messo a dura prova che senza alcun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli – scrive la Croce Rossa oristanese –. Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare. Ma le difficoltà tirano fuori il vero carattere dei sardi».

Gli olivicoltori

Altra bella iniziativa di solidarietà quella di alcuni olivicoltori e potatori di Villacidro, Dolianova, Berchidda e Gonnosfanadiga capitanati da Nicola Solinas e Antonio Pero di Villacidro, e coordinati da Pier Paolo Arca capo panel del Premio Nazionale Olio Montiferru che hanno già recuperato 6mila piantine da un vivaio di San Sperate, che doneranno alle zone danneggiate. Con loro e tanti appassionati dell’olivicoltura sarda e il contributo anche di Cisl Terraviva e Slow Food.

Prima delle donazioni però occorre un accurato censimento delle piante distrutte e di quelle sopravvissute. «Innanzitutto occorrerà fare una precisa ricognizione degli ulivi danneggiati, eliminando le piante irrimediabilmente rovinate, che non daranno più alcun frutto. Poi bisognerà recuperare le vecchie piante che si sono salvate, ovvero quelle le cui radici sono ancora buone e probabilmente si salveranno perché continueranno a gemmare», spiega Solinas 45 anni.

Molte piante sopravvissute andranno re-innestate, per questo gli Amici dell’Ulivo hanno già chiesto il supporto dei tecnici di Laore e Agris come supervisori dell’iniziativa. Dopo questa prima fase, è intendimento degli Amici dell’Ulivo organizzare in autunno una giornata dove mettere a dimora le nuove piantine di 2 anni mantenendo le cultivar locali, semidana e bosana, coinvolgendo le comunità e le Scuole, per «dare un segnale di speranza e regalare un sorriso al territorio ferito da questa terribile tragedia», riprende Solinas.

Archeoclub

Una ulteriore vicinanza alle comunità di Montiferru e Planargia arriva dalle sedi dell’Archeoclub d’Italia delle Marche, che con il coordinamento della sede locale di Santu Lussurgiu stanno organizzando una raccolta fondi, e progetti specifici come “Viviamo la Montagna”, per sensibilizzare le scolaresche al rispetto dell’ambiente e del bosco.

RIPRODUZIONE RISERVATA