«Arrivano i turisti, ora serve prudenza» 

Si apre, i turisti arrivano e la stagione riparte. Il boom di sbarchi nei porti e aeroporti sardi dell’ultima settimana confermano le previsioni di chi lavora in questo settore: sarà l’estate della ripresa con numeri in aumento rispetto al 2020. E sin qui tutto bene, se non fosse per un piccolo particolare che non può e non deve stare a margine.

Il virus non è andato in vacanza, la variante Delta ha fatto la sua comparsa anche in Sardegna, tanto che si sono avuti due focolai, e, come dice lo stesso assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, «i tanti morti per questo maledetto Covid ci hanno dato una lezione che non possiamo mai dimenticare: la cautela deve essere massima. Si viaggia quando si è sani e si torna a casa ancora più sani».

Arrivi e controlli

La Regione ormai da due settimane non sta più facendo controlli negli scali. Seguendo la strada maestra di un progressivo ritorno alla normalità infatti adesso spetta alle forze dell’ordine presenti in porti e aeroporti nazionali effettuare controlli. Solo che quando, come è successo la settimana scorsa, arrivano 209mila persone non è facile poterli svolgere. Solo nell’aeroporto di Cagliari, 33mila sbarchi in tre giorni.

«Si fanno a campione ma non è dura – sottolinea Chessa – Nell'aeroporto di Cagliari mi risulta esserci uno spazio dove chi vuole può fare un tampone, la media è di 200 richieste al giorno. Ormai comunque il primo luglio è vicino, e allora il Green pass sarà in vigore con tutte le norme che ne seguiranno». Con la certificazione verde infatti saranno i vettori a effettuare i controlli.

«Rispettiamo le regole»

Il Green pass quindi eliminerà ogni preoccupazione visto che per averlo bisogna essere vaccinati, aver superato il Covid nel caso di infezione oppure fare un tampone che ha una validità di 48 ore. E senza non si parte, almeno all’interno dei Paesi europei. Ma nel frattempo? «Serve buonsenso e prudenza, essendo ormai praticamente impossibile fare i controlli che stavamo facendo sino a poche settimane fa, vista la mole di arrivi appunto. Anche perché è da pazzi mettersi in viaggio stando male – afferma l’assessore al Turismo – La campagna di vaccinazione sta andando benissimo, il virus sta circolando sempre meno e ci sono meno contagi per cui adesso deve prevalere il buonsenso e la prevenzione. Fare un tampone questi giorni prima di mettersi in viaggio è auspicabile e lo raccomando fortemente. I sardi hanno fatto la loro parte tanto che oggi ci troviamo anche nella zona verde europea solo grazie ai nostri sacrifici; bisogna che chi arriva qui in vacanza lo faccia in tutta sicurezza, per loro e per noi».

Il boom

«Sto tonando da Roma dove ero per motivi di lavoro e ho avuto qualche ora libera per passeggiare in centro: non c’erano turisti. Era una città vuota. Dico questo perché questo maledetto Covid ha fatto danni enormi a tutti e adesso che si riparte le città d’arte soffrono. Mentre la Sardegna al contrario registra già numeri importanti - commenta Chessa - Faremo la parte da leone anche quest'estate perché abbiamo la più bella cosa in assoluto che d’estate i turisti chiedono: il mare. Quindi, smettiamola di piangerci addosso; sappiamo che dobbiamo sopperire ad alcune lacune storiche come continuità territoriale e collegamenti e lo faremo. Ma questo è il momento di accogliere i turisti».

«Sarà un’estate calda»

L’assessore Gianni Chessa è molto soddisfatto per questo numero importante di arrivi nella coda di giugno. «Questi numeri mi danno ragione: abbiamo le strutture già piene per il 70%, a luglio e agosto le richieste sono in forte crescita. Sarà un'estate calda sotto tutti i punto di vista; i meteorologi ci dicono che si toccheranno alte temperature e la voglia di uscire, di stare al mare sarà tantissima. Ovviamente sempre in sicurezza».

