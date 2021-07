Arrivano i medici in trasferta 

La Assl di Carbonia corre ai ripari dinanzi alle gravi carenze di personale al pronto soccorso del Sirai, costate di recente anche 17 ore di attesa prima di essere sottoposti a visita. La sanità del Sulcis ha infatti stretto una convenzione d’urgenza con l’ospedale Brotzu di Cagliari che invierà al Sirai 2-3 medici in grado di garantire dodici ore settimanali a supporto dei loro colleghi già in servizio.

Pronto soccorso

Il provvedimento voluto dal manager Gianfranco Casu entrerà in vigore subito e permetterà di garantire in agosto prestazioni aggiuntive al pronto soccorso più celeri rispetto a quanto accaduto di recente. Il caso emblematico pochi giorni fa, quando alcuni ragazzi di Carbonia rimasti coinvolti in un incidente stradale per fortuna non grave, sono rimasti diciassette ore in attesa di venire visitati. Vero è che erano stati subito registrati come pazienti da codice bianco e verde (cioè condizioni cliniche per nulla preoccupanti), ma sono rimasti in attesa di visita da mezzanotte e mezza alle 18 del giorno successivo. Una condizione che si è quasi ripetuta pochi giorni dopo quando in fila sono rimaste un paio di persone per sette ore. Il personale in servizio fa il massimo, ma la situazione stava diventando ingovernabile e le proteste fioccavano.

L’accordo

Così, la Assl 7 ha siglato un protocollo d’intesa con alcuni medici del Brotzu di Cagliari che verranno al Sirai (o se occorre pure al Cto di Iglesias) per una serie di prestazioni aggiuntive che potrebbero tamponare l’emergenza che si è venuta a creare. I due pronto soccorso di Carbonia e Iglesias ricevono in media all’anno circa 40 mila pazienti, di cui circa 20 mila a Carbonia e poco più di 18 mila a Iglesias.

Guardie mediche

La Assl 7 sta anche cercando di potenziare le guardie mediche turistiche e invita chiunque «a non rivolgersi ai vari pronto soccorso se non strettamente necessario: esistono le guardie mediche. Intanto però quanto accaduto alcuni giorni fa ha destato stupore e proteste. Come quelle che manifesta il segretario provinciale dell’Adiconsum Giancarlo Cancedda: «Bene la convenzione e nessuno getta la croce sui pochi e volenterosi medici e infermieri – dice – ma una volta che un paziente viene tecnicamente preso in carico e si capisce che dovrà stare per ore ad attendere fuori dal reparto, chi non ha perenti o amici rischia di restare rischia di rimanere senza un minimo di assistenza». Per Giorgio Madeddu, direttore scientifico di “Amici della Vita”, «è evidente che c’è stata totale mancanza di previsione di ciò che sarebbe accaduto in estate: si è aspettata la catastrofe per agire: dilettantismo soprattutto dei politici che non hanno capito la gravità della situazione».

