«Arrivai a Carloforte con De André Era l’85: ora sono cittadino onorario» 

Il regalo più grande glielo ha fatto questo festival che profuma di mare e di ricordi. Adesso Mauro Pagani 76 anni, straordinario polistrumentista, compositore e produttore discografico, è cittadino onorario di Carloforte. E nell’Isola di San Pietro è arrivato in questi giorni per partecipare alla sedicesima edizione del Creuza de Mà, il festival di musica per il cinema diretto da Gianfranco Cabiddu che si concluderà oggi, dopo giorni di proiezioni, musica dal vivo, incontri e masterclass con registi, attori, musicisti e tecnici del suono. Qui in questa terra magica Pagani è di casa da tempo e questo rapporto così forte non poteva che avere questo epilogo.

Cittadino onorario di Carloforte, è contento?

«Io qui mi sento davvero a casa. Sono arrivato per la prima volta nel 1985 con Fabrizio De Andrè, stavamo girando un documentario su Creuza de Mà e già allora sono stato accolto dalla gente, ho stabilito un legame familiare. Torno sempre tanto volentieri. Questa della cittadinanza è stata una sorpresa bellissima, c’era la festa, c’era anche la banda».

Questo festival si chiama Creuza de Mà, non possiamo non chiederle come nacque quel capolavoro.

«All’inizio l’idea era di scrivere i pezzi usando una lingua che non esisteva, come quella inventata dai marinai. Finchè un giorno Fabrizio mi chiama e mi dice “perché non lo facciamo in genovese?” e quella è stata una scelta vincente, perché un conto è una lingua inventata, un altro una lingua viva come il dialetto. Tutti i dialetti andrebbero sostenuti e parlati. Così di colpo i pezzi, scegliendo il genovese hanno avuto una storia diversa».