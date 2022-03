Arriva l’ispezione, cancelleria chiusa 

Ogni quattro anni il Tribunale apre le sue porte agli ispettori ministeriali. I funzionari devono verificare la mole di lavoro portata avanti dal presidio di Giustizia. Tra fascicoli, procedimenti, statistiche e faldoni potranno appurare le difficoltà legate alla mancanza di personale.

Hanno fame di numeri, gli ispettori, necessitano di statistiche e dati la cui raccolta, alla luce di un numero di funzionari non adeguato, 4 caselle vuote su 6, comporta la necessità di compiere scelte drastiche: da ieri a fino a venerdì la cancelleria rimarrà chiusa, con l’unica eccezione degli affari urgenti. Nella comunicazione inviata dal presidente del Tribunale Giorgio Cannas gli avvocati sono invitati a utilizzare il deposito telematico, come ormai da prassi. Anche gli utenti potranno inviare “eventuali istanze”, agli indirizzi indicati sul sito web. In sintesi una settimana di disagi, cominciati con un foglio affisso in cancelleria. Così ieri mattina gli avvocati hanno appreso la notizia.

Gli avvocati

Di recente il Ministero ha destinato al Tribunale di Lanusei nove Addetti all’ufficio per il processo. Di questi uno ha rifiutato l’incarico, uno in malattia, il terzo non ha dato sue notizie. In sei hanno preso possesso del ruolo. Lo stesso Ministero ha poi chiarito che eventuali lacune potranno essere colmate attingendo dal livello distrettuale. Quindi altri tre arriveranno. Dagli uffici di Roma è arrivata un’altra buona notizia, questo personale potrà essere destinato alle funzioni di cancelleria. «Con queste nomine – spiega il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Gianni Carrus – che saranno gestite dal presidente del Tribunale la situazione potrebbe migliorare. Tuttavia è una situazione comune a tanti presidi che si risolve in un solo modo, ovvero bandendo concorsi per funzionari di cancelleria come per i magistrati».

Il sindacato