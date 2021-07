Arriva l’estate, allarme furti in casa 

Sopralluoghi nelle zone con un maggior numero di palazzine e condomini, la verifica della presenza in casa dei proprietari utilizzando il citofono o arrivando a bussare alle porte d’ingresso degli appartamenti, l’appostamento per vedere quando le famiglie lasciano la loro abitazione. Sono solo alcune delle tecniche utilizzate dalla bande specializzate nei furti in casa, fenomeno che nel periodo estivo registra un’impennata degli episodi. E l’arresto, venerdì sera, di due giovani rom provenienti dall’Oristanese conferma i rischi: avevano il kit per entrare senza particolari problemi in qualsiasi appartamento. Dai pezzi di plastica rigida, usati come lastre per aprire le porte, ai guanti e ai calzini in lana per non lasciare tracce. Ecco perché seguire alcune semplici precauzioni può evitare brutte sorprese.

Le segnalazioni

Per ora, come fanno sapere dagli uffici della questura e dalle caserma dei carabinieri, non si registrano impennate nelle querele per furti in abitazione. I dati sono in media con quelli degli anni scorsi. Ma le minori restrizioni anti contagio e il numero sempre più crescente di famiglie in partenza per le vacanze possono rappresentare delle situazioni ideali per i ladri. Per questo è importante seguire delle indicazioni in modo da prevenire le incursioni dei malviventi. E come testimonia quanto accaduto due giorni fa, le segnalazioni degli abitanti sono fondamentali: hanno notato gli atteggiamenti sospetti delle due donne – una incinta – da giorni presenti tra i quartieri di Mulinu Becciu e su Planu, permettendo così agli investigatori della Squadra mobile di seguire i loro movimenti e arrestarle, grazie al lavoro dei Falchi, mentre cercavano di forzare la serratura di una porta d’ingresso di un appartamento. Come emerso dagli accertamenti degli agenti, si trattava di due giovani rom in trasferta da due paesi dell’Oristanese. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nei Comuni di residenze della due donne in attesa della prossima udienza.

I consigli

Dagli uffici della questura di via Amat ricordano alcune procedure per rendere la propria abitazione sicura. Un primo intervento è quello di utilizzare porte blindate, finestre antisfondamento (per le abitazioni al pianoterra) e un buon sistema di allarme. Anche la protezione del interruttore della corrente elettrica è consigliata per evitare che qualcuno possa staccare l’alimentazione e obbligare le persone ad abbandonare la propria casa. Quando si lascia l’abitazione bisogna sempre chiudere la porta d’ingresso con diverse mandate. Se si è a casa, meglio rispondere al citofono o a telefonate: potrebbero essere delle verifiche effettuate dalle bande di ladri per capire se un’abitazione è in quel momento disabitata. Se si deve partire per un viaggio, chiedere ai vicini di effettuare dei controlli. Ed evitare l’accumulo di corrispondenza nella cassetta delle lettere, segnale di una lunga assenza. «Molto utile», evidenziano dalla questura cagliaritana, «fotografare tutte le cose di valore chesi ritenga possano essere oggetto di furto».

Luce, radio e tv accesi

Spesso le bande di ladri agiscono durante il giorno. Osservano i movimenti delle persone, cercano di capirne le abitudini. E quando le case sono disabitate, anche per brevi periodi, i malviventi entrano in azione. Per questo, come emerge dai consigli dei carabinieri, «ogni volta che si esce di casa, bisogna attivare l’allarme. Meglio lasciare accesa una luce, la radio o la tv in modo da mostrare all'esterno che la casa è abitata». Quando si nota qualcosa di anomalo, chiamare sempre il 112 o il 113. Ogni segnalazione può essere utile.