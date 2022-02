Arriva l’asfalto sulla 126 

Il macchinario che ieri ha cominciato a “grattare” e asportare i brandelli di asfalto è parso l’inizio della fine di un incubo: quello delle condizioni pietose della statale 126 che da Carbonia conduce a San Giovanni Suergiu.

Il percorso

Un tratto diventato “maledetto”, soprattutto negli ultimi 500 metri prima di arrivare a Carbonia: buche e cedimenti che costringono le auto, comprese le ambulanze, allo slalom fra le voragini. Ma da ieri Anas ha iniziato la sistemazione del manto stradale della principale arteria del Sulcis e ha confermato che prenderà in carico le otto rotatorie sulla 126, a cominciare subito da quella davanti alla Grande Miniera di Serbariu, le cui condizioni non sono meno compromesse rispetto al resto della strada. Di rattoppi dei buchi più pericolosi nei pressi del ponte di Is Gannaus, l’Anas aveva iniziato a realizzarne una decina di giorni prima dello scorso Natale. Poi più nulla. Sino a ieri mattina, che ha coinciso con un incontro che si è svolto a Cagliari fra Anas e il Comune rappresentato dal sindaco Pietro Morittu, l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia e dal dirigente Enrico Potenza: «È stato attivato un percorso di collaborazione – si legge in una nota – ringraziamo Anas, in particolare l’ingegner Barbara Porcu, che da subito ha investito la nuova amministrazione della questione, e gli uffici comunali che stanno collaborando al fine di chiudere quanto prima le procedure».

I lavori

Si comincerà da quella fra Is Gallus e la Grande Miniera, anni fa sistemata alla meglio dal Comune per i profondi cedimenti. Molto problematiche anche le condizioni delle rotonde di Is Maccionis e, in misura minore, di Funtanona. «Con questa presa in consegna – precisano gli amministratori - Anas farà le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma la collaborazione sta dando i suoi frutti con una serie di attività già in corso a cui ne sono previste altre per migliorare le condizioni delle strade». Grazie ad una progettazione intrapresa mesi fa, ieri è iniziato alla periferia nord di San Giovanni Suergiu l’intervento che porterà alla bitumazione della strada sino a Carbonia. Compreso il tratto disastrato nei pressi di Is Gannaus dove, «al fine di ridurre al minimo i disagi alla viabilità – scrive Anas – si è modificata la programmazione. Gli interventi attualmente in corso interessano unicamente l'intradosso del viadotto, cioè la parte sottostante dell'opera». Poi si passerà alla realizzazione dei guardrail e dei cordoli «per i quali sarà necessario istituire un senso unico alternato, regolato da semaforo, per una durata non superiore ai 15 giorni. L'ultima fase riguarda l'impermeabilizzazione e i lavori di finitura della sovrastruttura stradale che comporteranno le deviazioni lungo il percorso alternativo all'interno del Comune, per una durata massima di 10 giorni». Tali ultime fasi potranno essere attivate tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.