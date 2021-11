Arriva la rivoluzione del “car sharing”: in auto con un click 

Il servizio - come annunciato più volte dall’amministrazione di via Porcu - si svolgerà con due modalità: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che darà la possibilità agli automobilisti di prendere il veicolo a noleggio in una determinata area della città e di poterlo lasciare in un parcheggio diverso. Una soluzione che di fatta consente un raggio di spostamento più ampio: si potrà andare anche a Cagliari, persino all’aeroporto, senza preoccuparsi di dover riportare l’auto in città. Ma sarà possibile anche prenotare il veicolo in sharing per un determinato giorno e orario con il sistema tradizionale, “station based”: in questo caso l’automobile dovrà essere riportata nella stessa stazione dalla quale è stata presa. Tre auto saranno posizionate in viale Colombo, due in via Eligio Porcu - una davanti all’ingresso principale del palazzo municipale, mentre in uno stallo poco più avanti verrà messo a disposizione dei commercianti della zona un mini furgone - e una a Pitz’e Serra. «Una soluzione che non vuole sostituirsi all’utilizzo dei bus, ma complementare al trasporto pubblico», sottolinea l’esponente della Giunta Milia. «Una novità che ha un solo obiettivo: dare un servizio in più ai cittadini e far crescere la mobilità sostenibile su tutto il territorio comunale».

Sei postazioni fisse - da via Eligio Porcu a viale Colombo, passando per via Pitz’e Serra - e sosta gratuita in tutta la città. Dopo il via libera in Giunta e l’affidamento alla ditta cagliaritana Playcar, la sperimentazione del servizio di auto a noleggio condivise è pronta a partire. Le tariffe? Si va dai 6 euro all'ora per gli utilizzatori occasionali, ai 2,50 euro per chi fa l'abbonamento annuale.

In arrivo

«Entro fine novembre il car sharing arriverà in città e siamo certi che sarà apprezzato dai quartesi», annuncia l’assessora alla Mobilità Barbara Manca dopo la definizione degli ultimi dettagli del progetto con società incaricata e Polizia locale. «Parliamo di un’alternativa agile, economica e intelligente all’utilizzo dell’auto di proprietà che da tempo viene richiesta dai cittadini».

Le modalità

Il servizio - come annunciato più volte dall’amministrazione di via Porcu - si svolgerà con due modalità: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che darà la possibilità agli automobilisti di prendere il veicolo a noleggio in una determinata area della città e di poterlo lasciare in un parcheggio diverso. Una soluzione che di fatta consente un raggio di spostamento più ampio: si potrà andare anche a Cagliari, persino all’aeroporto, senza preoccuparsi di dover riportare l’auto in città. Ma sarà possibile anche prenotare il veicolo in sharing per un determinato giorno e orario con il sistema tradizionale, “station based”: in questo caso l’automobile dovrà essere riportata nella stessa stazione dalla quale è stata presa. Tre auto saranno posizionate in viale Colombo, due in via Eligio Porcu - una davanti all’ingresso principale del palazzo municipale, mentre in uno stallo poco più avanti verrà messo a disposizione dei commercianti della zona un mini furgone - e una a Pitz’e Serra. «Una soluzione che non vuole sostituirsi all’utilizzo dei bus, ma complementare al trasporto pubblico», sottolinea l’esponente della Giunta Milia. «Una novità che ha un solo obiettivo: dare un servizio in più ai cittadini e far crescere la mobilità sostenibile su tutto il territorio comunale».

Come e quante sono

I veicoli saranno tutti georeferenziati, quindi tracciabili tramite un’apposita applicazione sul telefonino. Al taglio del nastro - ormai imminente - le auto a noleggio condivise saranno sedici in tutto: sei in postazione fissa, di cui tre elettriche, e dieci in free floating. «Nel medio periodo contiamo di mettere a disposizione venti veicoli, fino ad arrivare a circa ottanta nell’arco del prossimo triennio, stando alle attuali previsioni di mercato», assicura l’assessora Manca.

Chi lo gestirà

Un servizio del tutto nuovo per Quartu, gestito da Playcar, la società di Cagliari che ha fatto da apripista nell’Isola sul car sharing. L’unica ad aver partecipato al bando con un’offerta - economicamente e tecnicamente vantaggiosa - accolta da subito dal Comune. «La mobilità condivisa è un’idea vincente che ormai è entrata nell’orizzonte quotidiano delle grandi città, perché non serve acquistare un’automobile costosa, è sufficiente comprare un servizio, quando serve e senza oneri aggiunti», sottolinea l’assessora Manca, che aggiunge: «Sono allo studio alcune forme di incentivazione del servizio in fase di lancio, una fra queste è la gratuità dei parcheggi a pagamento per chi utilizza un mezzo in car sharing».

