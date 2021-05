Arriva la luce nel Sinis: lavori in corso  

Spaghetti alla bottarga con, in sottofondo il rumore del gruppo elettrogeno e l’odore sgradevole della benzina che lo alimenta. È da sempre una delle lamentele dei turisti in vacanza nel Sinis. Ma ora si cambia. Lungo i litorali calabresi sta per arrivare l'energia elettrica. Un servizio primario che da queste parti però non era mai arrivato. Una mancanza che ha sempre costretto le attività ricettive ad adattarsi. Per il sindaco di Cabras, Andrea Abis, si tratta di un sogno che si realizza dopo mesi di incontri con i dirigenti dell'Enel che ieri hanno presentato il mega progetto già in corso di realizzazione. Il collegamento alla nuova rete è previsto tra tre settimane.

L'intervento

Un evento storico che permetterà al Sinis di non essere più paragonati al Terzo mondo. Sono in avanzato corso i lavori per la realizzazione di due nuove cabine e lo sviluppo di circa 6 chilometri di nuove linee che consentiranno di allacciare alla rete di distribuzione i chioschi presenti nelle spiagge di Maimoni e Mari Ermi. Intervento che contribuirà ad incrementare il tessuto economico e turistico del territorio. Il progetto è stato possibile grazie ad un finanziamento assegnato nel 2017 all'Area Marina Protetta del Sinis dall'Unione Europea per un totale di 850 mila euro.

Le reazioni

Per il sindaco Andrea Abis si tratta di un cambio di rotta importante: «Con questo intervento si farà un grande passo avanti verso lo sviluppo del territorio -. Il servizio elettrico lungo la costa non sarà solo utile alle strutture ricettive ma anche al Comune stesso in vista dell'approvazione del Piano di utilizzo del litorale e dell'attivazione di tanto altri servizi». Alessandro Uccheddu, responsabile del centro sud di Enel Distribuzione: «Essere vicini al territorio è una nostra priorità. Siamo molto soddisfatti del rapporto di grande collaborazione che si è instaurato con il Comune con l'obiettivo di portare benefici in termini di qualità per uno sviluppo sostenibile della rete elettrica».

Nuove linee a Cabras

Ma il progetto è molto più ampio. Gli operai, infatti, sono a lavoro anche per il rinnovo degli impianti di bassa tensione all’interno del centro abitato. Si tratta di un programma triennale che prevede il rifacimento strutturale di circa 15 km di linee di bassa tensione: 3 dei quali sono stati già realizzati. A questo si aggiungono gli scavi per le opere di canalizzazione e la demolizione dei vecchi pali, in tutto 300, e delle linee aeree. L'obiettivo è quello di un ammodernamento della rete che possa portare benefici sia in termini di qualità energetica, sia per quanto concerne il decoro urbano e la mobilità. «Grazie all'interramento delle linee si otterrà un miglioramento del servizio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano -, in quanto l'impianto sarà meno soggetto alla variabile legata alle condizioni meteorologiche. Questo si traduce in benefici per il cittadino e a un miglioramento in relazione al decoro urbano».

Le zone

Gli interventi già effettuati riguardano le vie Amsicora, 4 Mori, Torino e piazza Stagno. Al momento è in corso l’efficientamento nella via Tharros. Dopo l'estate si procederà con il tratto da via Cavallotti a piazza Eleonora. Saranno interessati dall’operazione anche alcuni tratti di Corso Italia. Il sindaco fa un appello: «Chiedo ai cittadini di avere pazienza se ci sarà qualche disagio, sarà in nome di una linea più efficiente».

