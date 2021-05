Arriva la fibra, maxi scavo in centro 

I lavori per la nuova fibra ottiva arrivano al centro. Dopo l’accordo firmato a settembre col Comune, la società Open Fibra, ha iniziato gli scavi tra la via Lamarmora, via Istiritta, via Gramsci e tutte le strade adiacenti. Cantieri che coincidono con la riapertura dei negozi e della attività commerciali post zona rossa per Covid. Ed ecco i risultati: via i parcheggi per fare spazio alle macchine che stanno stendendo decine di chilometri di cavi per consentire ai nuoresi, privati e aziende, di colmare un gap infrastrutturale importante. «I disagi? Limitati – ammette il presidente dell’associazione dei commercianti di via Lamarmora, Alberto Flumini – Ci auguriamo è che i rattoppi siano precisi». Sarà la ditta a coprire con l’asfalto le trincee scavate in questi giorni e l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu già rassicura: «L’amministrazione stenderà l’asfalto nuovo in alcune vie del centro, ma preferiamo attendere la fine dei lavori per non compromettere con nuovi scassi la qualità dell’intervento».

I commercianti

Un’opera tecnologica importante, che implica qualche disagio. «Nelle grandi città si lavora di notte – fa notare il presidente dei commercianti di via Lamarmora Alberto Flumini – Ma per ora l’unico vero inconveniente è che ogni dieci metri c’è uno scalino, un rattoppo nell’asfalto. I lavori per la fibra sono un disagio che si può sopportare, hanno meno impatto rispetto al cantiere sui marciapiedi con pesanti ripercussioni sulle attività, a causa di cantieri durati mesi. Si paga qualche parcheggio, ma è un disagio momentaneo, è peggio nelle vie più strette. Diciamo che vale la pena, visto che ora gli operatori potranno finalmente offire agli utenti collegamenti con una fibra reale non quella farlocca».

I numeri

La rete che Open Fiber ha già cominciato a costruire, attraverso 700 chilometri di cavi di ultima generazione, consentirà ai cittadini di Nuoro di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando così il massimo delle performance. L’investimento nel comune barbaricino, interamente a carico della società privata, è di 4 milioni di euro e sarà utile a connettere oltre 12 mila utenze. Una ragnatela di cavi che dove possibile sta utilizzando i cavidotti già esistenti.

Asfalto e fiume verde

Il progresso porta vantaggi, ma implica investimenti e sacrifici iniziali. E questa è proprio la filosofia del Comune, con l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu che ricorda: «Si tratta di un investimento privato, l’amministrazione ha solo dato la sua disponibilità. Le trincee attuali sono chiusure provvisorie e la ditta a fine lavori stenderà l’asfalto. L’amministrazione sta aspettando la fine dei lavori per procedere con nuova bitumazione in piazza Italia, via Lamarmora, viale della Resistenza. Ma partiremo anche con i cantieri del “fiume verde”». Parte integrante del Piano delle Periferie «da via Piemonte, piazza Veneto partirà l’intervento di riqualificazione che coinvolgerà privati e prevede anche nuove piantumazioni»

