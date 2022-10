Arriva il fioraio, il bus non passa 

«È una posizione scomoda per noi esercenti e per i clienti. - afferma il fioraio Marco Micaleddu - Proprio di fronte c’è un’importante fermata dei pullman e i problemi della circolazione sono stati in certi momenti quasi ingestibili. Ho visto degli autisti scendere dal mezzo e fotografare gli ingorghi, forse per segnalare la situazione».

«Quello individuato non è uno spazio idoneo. - dichiara Alberto Cacciarru “Iglesias in Comune”, unico consigliere ad essersi astenuto dalla votazione di un emendamento (riferito alla nuova posizione per la vendita dei fiori) promosso all’unanimità - Gli ambulanti stanziano in quella che non è una piazza, ma uno spartitraffico. I problemi legati alla viabilità sono la conseguenza di una scelta sbagliata. Inoltre è collocato in punto che penalizza soprattutto gli anziani».

Meno fiori e più polemiche. Il primo giorno di lavoro dei fiorai ambulanti trasferiti dal Parco delle Rimembranze (per via dei vincoli imposti a tutela dei luoghi monumentali e paesaggistici), ad un’area poche centinaia di metri più distante, ha fatto registrare a detta degli esercenti, un importante calo delle vendite, ma soprattutto un problema di gestione del traffico. Fra furgoni e vetture parcheggiati a bordo strada e una fermata degli autobus (fra le più frequentate della città e che serve le vicine scuole superiori), nella giornata di ieri si sono creati degli ingorghi tali che parrebbe, abbiano suggerito agli autisti dei bus di richiedere l’intervento della Polizia locale per poter effettuare le manovre.

Polemica

Il Comune

L’assessore alla Polizia locale Francesco Melis conferma l’intervento dei vigili, ma spiega: «È uno degli ingressi principali della città e alcune criticità legate al traffico, già preesistenti, in alcuni momenti dell’anno possono acutizzarsi». Per i fiorai le vendite dei prodotti non hanno rispettato il trend che si registrava fino alla scorsa domenica, quando gli ambulanti potevano operare nel Parco delle Rimembranze: «Quello che però mi è dispiaciuto maggiormente - rivela Rita Manca - è stato vedere le lacrime agli occhi di alcuni anziani, clienti che hanno difficoltà nel recarsi in questa nuova postazione. Il vendere meno passa in secondo piano rispetto allo stato d’animo delle persone». Il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI) ricorda quanto sia stato importante il compromesso cercato e trovato dall’opposizione per non permettere ai fiorai d’essere spostati in via Oristano e di svolgere l’attività nella sola giornata del sabato: «Per limitare i disagi, l’amministrazione dovrebbe intervenire subito con un piano del traffico e dotare la zona dei servizi necessari». Luigi Biggio, consigliere del Gruppo Misto, chiede di non lasciarsi trasportare dai consueti problemi che possono presentarsi all’esordio di qualsiasi primo evento: «Con il trovato compromesso abbiamo salvato una situazione che per i fiorai poteva diventare devastante. Al momento era l’unica soluzione, dobbiamo cercare di migliorarla». Un miglioramento prospettato anche dall’assessore alle Attività Produttive: «È una collocazione provvisoria. - dichiara Ubaldo Scanu - Siamo impegnati per trovare una congrua alternativa».

© Riproduzione riservata