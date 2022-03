Arriva il bracciale salva anziani 

Non sarà elegante come quelli d’oro e perle, ma sicuramente molto più prezioso per la salute. Il Comune di Santa Giusta vuole bloccare lo spopolamento, evitare in sostanza che gli anziani, soprattutto quelli che vivono soli, prima o poi lascino la loro abitazione del paese per andare nelle case di riposo oppure da parenti che vivono lontani. Tenta la strada del “braccialetto”.

L’idea

Tra i diversi progetti che il Comune di Santa Giusta ha presentato nell’ambito del bando per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici d’Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), c’è anche quello legato a un dispositivo ad alto tasso di innovazione e in grado di monitorare lo stato di benessere delle persone che lo indossano. Gli anziani appunto. Si tratta di un braccialetto vero e proprio collegato a una piattaforma e in grado di rilevare automaticamente le cadute, localizzare la posizione, controllare in modo non invasivo il battito cardiaco, la qualità del sonno e il livello di attività fisica. Facile da usare, discreto. Non richiede internet o telefono. «Un modo insomma per far vivere gli anziani tranquilli e quindi risolvere quelle problematiche e quei disagi che spesso li obbligano a dover andare via dal paese - ha spiegato il vice sindaco Pierpaolo Erbì che ha curato il progetto assieme anche all’Ufficio tecnico del Comune e ad un team di specialisti - In Sardegna si tratta di una novità assoluta. Spero che il Ministero apprezzi il nostro progetto finanziandolo. Poi naturalmente verranno pubblicati tutti i bandi per dare in gestione il servizio».

Multiuso

Ma non solo anziani. Lo stesso braccialetto, infatti, potrebbe essere utilizzato anche dai turisti in vacanza nel territorio che spesso si perdono, soprattutto sul Monte Arci durante le escursioni e non solo. «Questa almeno è la nostra idea - va avanti Erbì -. Questa iniziativa rientra nel milione e mezzo di euro che abbiamo chiesto di poter avere nelle nostre casse».