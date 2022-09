Arriva il bancomat per i residenti del litorale 

Il fulcro sarà lo stabile fronte piazza Sant’Elena - un tempo sede del Banco di Sassari prima, e di Sardegna dopo - che ora viene concesso in comodato d’uso gratuito per 15 anni al Comune, in pieno centro e facilmente raggiungibile da tutti anche con i mezzi pubblici. Lì dove i cittadini potranno avere informazioni e la necessaria consulenza sui servizi sociali dell’amministrazione, attività di supporto che l’assessorato comunale competente - con la collaborazione di una cooperativa sociale - ha attivato da tempo negli spazi concessi provvisoriamente nella scuola di via Vespucci, insieme al servizio educativo territoriale ripartito di recente dopo anni di assenza.

Una nuova sede pronta ad ospitare il servizio comunale di segretariato sociale in centro, e uno sportello bancomat dedicato a Flumini e tutto il litorale. Due nuovi servizi che saranno messi a disposizione dei quartesi, frutto di un doppio comodato d’uso concretizzato fra i vertici del Comune e del Banco di Sardegna con la firma dell’accordo e il via libera in Giunta di ieri.

Il patto

La collaborazione nasce dall’esigenza di maggiori e più adeguati spazi da destinare al segretariato sociale del Comune, dettata anche dalla progressiva riattivazione di alcuni servizi destinati alle fasce deboli della popolazione quartese.

Il fulcro sarà lo stabile fronte piazza Sant’Elena - un tempo sede del Banco di Sassari prima, e di Sardegna dopo - che ora viene concesso in comodato d’uso gratuito per 15 anni al Comune, in pieno centro e facilmente raggiungibile da tutti anche con i mezzi pubblici. Lì dove i cittadini potranno avere informazioni e la necessaria consulenza sui servizi sociali dell’amministrazione, attività di supporto che l’assessorato comunale competente - con la collaborazione di una cooperativa sociale - ha attivato da tempo negli spazi concessi provvisoriamente nella scuola di via Vespucci, insieme al servizio educativo territoriale ripartito di recente dopo anni di assenza.

Arriva il bancomat

Il secondo comodato d’uso risponde invece alla richiesta degli abitanti di Flumini, e di tutto il litorale quartese: avere nel proprio territorio i servizi finanziari garantiti dalla presenza di un bancomat. In questo caso è il Comune a concedere, sempre gratuitamente e per quindici anni, i locali di via Melibodes dove il Banco di Sardegna installerà uno sportello automatico che darà valore aggiunto all’immobile appena ristrutturato dall’amministrazione comunale. Il bancomat che sarà installato nell’ex infopoint turistico di Margine Rosso, andrà ad aggiungersi a quelli di ultima generazione già presenti in città. Nell’ottica di migliorare i servizi finanziari offerti ai cittadini e ai commercianti di Quartu - fanno sapere dal Municipio - il Banco ha infatti potenziato la qualità dei servizi automatici tradizionali con l’installazione di bancomat più efficienti nell’area self di viale Colombo e nelle tre postazioni di viale Marconi, che si aggiungono a quello già operativo in via Danimarca. Sportelli di recente rinnovati e rivisitati per garantire ancora maggiore sicurezza e privacy ai clienti, e oltre alle funzioni tradizionali sono stati dotati di una guida vocale che permette alle persone ipovedenti di effettuare operazioni di prelievo.

Il sindaco

Per il Comune, così come per il Banco di Sardegna, si tratta di un risultato a costo zero. L’accordo è stato firmato ieri pomeriggio nell’ex Convento dei Cappuccini dal sindaco Graziano Milia e dal direttore generale dell’Istituto di credito sardo Giuseppe Cuccurese. «Siamo convinti di aver raggiunto un'intesa che consente di dare ampia soddisfazione non soltanto alle esigenze dei rispettivi enti di riferimento», il commento di Milia condiviso con il direttore generale Cuccurese dopo la firma nel suo ufficio di via Brigata Sassari, «ma anche ai cittadini che si vedono riconosciuto uno spazio sociale di vitale importanza», ha sottolineato il sindaco, «e un servizio bancario qualitativamente molto elevato».

