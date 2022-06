«Arriva Abbanoa? Il sindaco risponda» 

Dal prossimo 30 settembre il Comune di Serramanna potrebbe passare al gestore unico Abbanoa e dire addio alla gestione autonoma del servizio idrico integrato. L’ipotesi, che agita il sonno dei serramannesi, potrebbe diventare concreta, sulla spinta delle criticità della gestione del servizio affidato ormai a un organico ridotto all’osso. Sulla vicenda ha puntato la lente, da tempo, anche l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna (Egas) che ha avviato un procedimento per la verifica del possesso dei requisiti, da parte del Comune per continuare a operare nella gestione autonoma del servizio. Da parte del Comune, denunciano le opposizioni consiliari in due interrogazioni «non sarebbero arrivate le necessarie risposte» e l’Egas evoca il passaggio ad Abbanoa «entro il 30 settembre».

Il confronto

È la fine della gestione in autonomia del servizio idrico integrato: pozzi artesiani, rete e bollettazione che Serramanna ha sempre difeso? L’interrogativo resta, per ora, senza risposta, ma le opposizioni consiliari (Serramanna Futura di Carlo Pahler e Più Serramanna di Gigi Piano) punzecchiano la maggioranza con due distinte interrogazioni al sindaco Gabriele Littera che prova a evitare il muro contro muro. «Il tema è molto importante, da affrontare con serietà e attenzione. Girano troppe informazioni false e questo non è un bene per la comunità. Al primo Consiglio utile risponderò con chiarezza rappresentando a dovere il quadro normativo di riferimento», dice Littera. Di certo non aiutano, sulla strada del mantenimento della gestione del servizio idrico in autonomia, le dichiarazioni scritte di importanti figure dell’apparato burocratico comunale (dirigente del servizio finanziario e revisore dei conti) riassunte in una nota del segretario comunale Serena Copersino con un oggetto che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Criticità servizio idrico”. La segretaria comunale scrive: «A sommesso avviso della scrivente per quanto di competenza è necessario aderire all’Ente di governo unico per la Sardegna», ovvero Abbanoa. «Abbiamo depositato un’interrogazione urgente per fare chiarezza su quello che accadrà a breve alla comunità di Serramanna – scrive Carlo Pahler – Perché non farlo sapere ai cittadini? Perché non spiegare il perché il Comune non fornisce le risposte che chiede Egas e che la mancata risposta ci sta portando ad Abbanoa?». Anche il gruppo Più Serramanna di Gigi Piano assedia la maggioranza: «Quali investimenti si intendono programmare per migliorare l’attuale servizio, oppure le scelte della Giunta e dell’intera maggioranza stanno andando verso la cessione del servizio ad Abbanoa?».

