Arrigo Miglio, vescovo del lavoro, sarà cardinale 

Nell’Isola tornò dieci anni fa: la crisi mondiale del 2008 aveva lasciato ferite profonde. Appena nominato arcivescovo di Cagliari, citò l’enciclica “Caritas in veritate” («la crisi è prima di tutto crisi di speranza») e indicò i suoi punti cardinali: «Vaticano II, Vangelo, giovani e solidarietà». Quando (settembre 2013) accolse in città papa Francesco tenne a fargli incontrare gli operai che – come i minatori di vent’anni prima – lottavano per salvaguardare i posti di lavoro.

Fra le due esperienze da presule nell’Isola ce n’è stata una lunga tredici anni a Ivrea, la città dove Miglio si è formato e dove, negli anni del tramonto dell’Olivetti, ha consolidato la nomea di «vescovo del lavoro» conquistata negli anni ’90 nel Sulcis, dov’è stato accanto ai minatori che si battevano per scongiurare le chiusure («Lotta – disse – è una parola che mi piace molto») e tanti ricordano con commozione la messa celebrata la notte di Natale del ’95 nella miniera occupata di Nuraxi Figus, 400 metri sottoterra. Alle parrocchie di Iglesias e Carbonia, in quegli anni, bussavano padri di famiglia che chiedevano pane e latte.

Fra i nuovi cardinali italiani che Papa Francesco creerà nel Concistoro annunciato per il prossimo 27 agosto ce n’è uno che non è sardo di nascita ma lo è diventato: Arrigo Miglio, 80 anni il prossimo 18 luglio, vescovo emerito di Cagliari, ne ha trascorsi ben 14 nell’Isola. Sette anni da vescovo a Iglesias, sua prima diocesi (1992-1999), e sette da Arcivescovo a Cagliari (2012-2019). «Uno di noi», esulta il presidente della Conferenza episcopale sarda, monsignor Antonello Mura; «grande gioia» per il presidente della Regione Christian Solinas, «soddisfazione e orgoglio» dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, mentre per la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) il vescovo emerito è un «punto di riferimento per i sardi».

Fra i nuovi cardinali italiani che Papa Francesco creerà nel Concistoro annunciato per il prossimo 27 agosto ce n’è uno che non è sardo di nascita ma lo è diventato: Arrigo Miglio, 80 anni il prossimo 18 luglio, vescovo emerito di Cagliari, ne ha trascorsi ben 14 nell’Isola. Sette anni da vescovo a Iglesias, sua prima diocesi (1992-1999), e sette da Arcivescovo a Cagliari (2012-2019). «Uno di noi», esulta il presidente della Conferenza episcopale sarda, monsignor Antonello Mura; «grande gioia» per il presidente della Regione Christian Solinas, «soddisfazione e orgoglio» dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, mentre per la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) il vescovo emerito è un «punto di riferimento per i sardi».

Missione sociale

Fra le due esperienze da presule nell’Isola ce n’è stata una lunga tredici anni a Ivrea, la città dove Miglio si è formato e dove, negli anni del tramonto dell’Olivetti, ha consolidato la nomea di «vescovo del lavoro» conquistata negli anni ’90 nel Sulcis, dov’è stato accanto ai minatori che si battevano per scongiurare le chiusure («Lotta – disse – è una parola che mi piace molto») e tanti ricordano con commozione la messa celebrata la notte di Natale del ’95 nella miniera occupata di Nuraxi Figus, 400 metri sottoterra. Alle parrocchie di Iglesias e Carbonia, in quegli anni, bussavano padri di famiglia che chiedevano pane e latte.

Nell’Isola tornò dieci anni fa: la crisi mondiale del 2008 aveva lasciato ferite profonde. Appena nominato arcivescovo di Cagliari, citò l’enciclica “Caritas in veritate” («la crisi è prima di tutto crisi di speranza») e indicò i suoi punti cardinali: «Vaticano II, Vangelo, giovani e solidarietà». Quando (settembre 2013) accolse in città papa Francesco tenne a fargli incontrare gli operai che – come i minatori di vent’anni prima – lottavano per salvaguardare i posti di lavoro.

Pace e accoglienza

Allievo di monsignor Luigi Bettazzi (il cosiddetto «vescovo rosso» che negli anni ’70 scambiò una serie di lettere aperte col segretario del Pci Enrico Berlinguer), il futuro cardinal Miglio si è formato nell’esperienza di Pax Christi, e anche in Sardegna, da presule, ha partecipato alle marce della pace, anche nel 2016, quando negli striscioni si leggevano slogan contro le bombe fabbricate in Sardegna e destinate a essere sganciate nello Yemen, contro le servitù militari e a favore dell’accoglienza dei migranti. Lo ius soli? Favorevolissimo: «Occorre compiere un iter legislativo che faciliti la concessione della cittadinanza ai bambini nati in Italia figli di emigranti».

Apertura e polso fermo

Nemmeno su altri temi caldi Miglio ha avuto paura di prendere posizione. Il Gay Pride a Cagliari? «Nulla in contrario», sorrise. In passato aveva chiesto rispetto per «chi è omosessuale e vive i suoi affetti nella privacy», ma ha anche detto che «la famiglia non è omologabile ad altre forme di convivenza». Polso fermo, invece, nel sopire le proteste in occasione dei trasferimenti dei sacerdoti più amati e nella tutela dei luoghi sacri: a Iglesias dettò un “codice di abbigliamento” tassativo per le messe (niente minigonne) e i matrimoni (meno flash), a Ivrea negò una chiesa alle telecamere di una fiction tv seguitissima perché il tempio «è cosa troppo seria per farne un set». A Cagliari, nel 2015, spense con nomine e trasferimenti i veleni fra sacerdoti venuti a galla dopo l’arresto dell’ex parroco di Mandas accusato di aver abusato di alcuni ragazzini dopo averli drogati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata