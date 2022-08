Arrestato per lo sparo a Orrì 

Svolta nel caso della sparatoria di Orrì. La Polizia ha arrestato Federico Cualbu, 46 anni, di Girasole. Nei suoi confronti gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza che hanno convinto il pm, Biagio Mazzeo, a richiedere la misura cautelare firmata dal gip del Tribunale di Lanusei, Paola Murru. Gli inquirenti ipotizzano che sia stato Cualbu a ferire con un colpo di pistola, la notte del 25 luglio scorso sul litorale di Orrì, Giovanni Ferreli, 19enne di Tortolì, raggiunto dal proiettile all’indice della mano destra e al gluteo. Cualbu, assistito dall’avvocato Paola Pilia, è stato arrestato venerdì sera ad Arbatax dal personale della Squadra mobile della Questura di Nuoro e dai colleghi del commissariato guidati dal dirigente Fabrizio Figliola.

Domiciliari

Martedì l’indagato, per cui sono stati disposti i domiciliari, è atteso dal gip per l’interrogatorio di garanzia. Dovrà rispondere di porto abusivo di arma e lesioni colpose aggravate (derubricata l’ipotesi formulata inizialmente di tentato omicidio). In più, al termine della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di droga, reato che gli è costato una denuncia.

Intorno alle 2 della notte tra il 24 e il 25 luglio Giovanni Ferreli era stato ferito da un’arma da fuoco. L’attività di indagine era scattata subito dopo il fatto e, nonostante la carenza di elementi acquisiti inizialmente, gli agenti hanno poi potuto individuare il presunto responsabile del ferimento. Sono risaliti all’identità grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati sul lido e ad alcune testimonianze. Secondo la ricostruzione dell’episodio, Federico Cualbu avrebbe esploso il colpo mentre maneggiava una pistola illegalmente detenuta. Completata l’attività, la Procura ha sollecitato l’arresto. Con in mano l’ordinanza di esecuzione cautelare, emessa dal gip, venerdì sera il personale della Questura ha intercettato Cualbu mentre si trovava ad Arbatax. All’indagato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati anche 9 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e destinata a essere immessa sul mercato dello spaccio, e 1.300 euro in contanti, denaro che gli inquirenti sospettano possa provenire dalla vendita delle sostanze stupefacenti.

Il fatto