Arrestato l’investitore di Emanuela 

L’incidente è avvenuto all’alba. L’auto, dopo aver travolto la giovane donna che correva, si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. La tragedia è avvenuta alla periferia dell'abitato, nei pressi del cimitero, lungo la strada provinciale 103 che conduce alla località il Giunco. Diverse ore più tardi, verso le 15, Marco Repetto si è presentato ai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di non essersi accorto di aver travolto una donna. «Pensavo», ha detto ai militari, «di aver urtato contro “qualcosa” a bordo strada». Poi sarebbe andato a dormire. Manca all’appello, però, il suo telefonino: non si è trovato a casa né nell’auto. Un particolare che avrebbe insospettito gli inquirenti che temono a questo punti l’inquinamento probatorio. Marco Repetto avrebbe raccontato di essere stato solo in auto al momento dell’incidente, ma la Procura sta cercando conferme delle sue dichiarazioni.

Dietro la decisione del giudice di applicare la più afflittiva delle misure cautelari, quella in carcere, ci sarebbe il rischio di inquinamento probatorio. Il condizionale è d’obbligo, visto che ieri sera nemmeno il difensore del giovane, l'avvocato Nicolfranco Ghigino, aveva ancora ricevuto l’ordinanza del giudice. A pesare, però, potrebbero essere i punti ancora oscuri che circondano il drammatico incidente stradale. Tra questi, il fatto che l’indagato avrebbe dichiarato di non essersi accorto di aver investito una donna, ma anche di aver perso il proprio telefonino proprio il giorno dell’incidente. Anche per questa ragione la pm Boi ha disposto l’acquisizione dei tabulati e l’esame dei cellulari dei familiari, così da verificare se nelle memorie vi siano state comunicazioni successive alla tragedia. Impossibile il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, visto che la patente è stata sospesa, resta quello dell’inquinamento probatorio.

È arrivata nella tarda serata di ieri la svolta dell’indagine sull’incidente del 29 novembre scorso costato la vita Emanuela Mura, 41 anni, travolta e uccisa da un’auto mentre faceva jogging a Carloforte. Il conducente del veicolo, Marco Repetto, 31 anni, è stato prelevato dalla sua abitazione dai carabinieri e condotto nel carcere di Uta su ordine di custodia cautelare del Gip Giuseppe Pintori che ha accolto la richiesta di misura della sostituta procuratrice Maria Virginia Boi, titolare del fascicolo per omicidio stradale.

L’ordinanza

La ricostruzione

Il racconto

Le indagini della Procura in queste due settimane sono proseguite senza sosta a caccia di riscontri. Ai carabinieri il 31enne avrebbe detto che stava tornando a casa dopo aver trascorso tutta la notte insieme ad amici, dopo aver finito il turno di lavoro. Non essendosi accorto di aver investito una persona, ma ritenendo di aver colpito un (a detta sua) imprecisato ostacolo, era poi andato a dormire. A svegliarlo sarebbero stati i genitori che, sentendo in paese della disgrazia, avevano poi visto i danni sulla Punto, convincendo il figlio a presentarsi in caserma. «Non ho ancora letto la misura cautelare perché non mi è stata notificata», ha raccontato l’avvocato Ghigino, «aspettiamo l’interrogatorio di garanzia».

