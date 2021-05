Arrestato il cappellano del carcere 

Un passato da “monumentero” di piazza d’Italia a Sassari, figlio dei fiori e pacifista e sullo sfondo dei fermenti politici degli anni Settanta anche vicino a Lotta Continua. Mario Chessa, 65 anni, originario di Ittiri, laureato al Dams, dal 2005 è diventato “dom” Ildefonso, ordinato sacerdote a Bologna, dove avrebbe conosciuto Lucio Dalla, diventandone amico e confessore. C’era anche lui a concelebrare i funerali del cantautore nella basilica di San Petronio nel marzo 2012. Da ieri il monaco benedettino si trova ai domiciliari, accusato di aver introdotto un telefonino nella casa di reclusione di Alghero, approfittando del suo ruolo di cappellano del carcere. Un favore a un detenuto, o forse un gesto di pietà, e non era nemmeno la prima volta, almeno secondo gli inquirenti che hanno messo all’angolo il prete, già parroco di Santa Maria La Palma.

L’indagine

La polizia penitenziaria in stretta collaborazione con il nucleo investigativo regionale, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per dom Chessa, e in carcere per il detenuto che usufruì del cellulare proibito. Le indagini, dirette dal pubblico ministero Lara Senatore della Procura della Repubblica di Sassari, avevano preso il via proprio dal sequestro dello smartphone. «Dopo numerosi servizi di osservazione e attività tecniche di particolare complessità per fare luce sulle modalità di introduzione del telefono – spiegano dall’istituto Tomasiello – il personale di polizia penitenziaria aveva scoperto che il canale d'introduzione illecita del telefono e di altri oggetti non consentiti, sarebbe stato proprio il cappellano del carcere di Alghero approfittando del proprio ruolo per eludere i controlli».

Dal carcere algherese sottolineano, pure, la massima collaborazione resa dal vescovo Mauro Maria Morfino nelle fasi conclusive dell’attività di indagine. La notizia dell’arresto del prete ha fatto subito il giro della città suscitando dispiacere e stupore. Specialmente nella borgata di Santa Maria La Palma, dove dom Idelfonso ricopre il ruolo di parroco. «Si è dato molto da fare nel sociale, aiutando tante persone», raccontano i residenti. «È una persona che ha fatto del bene».

Sconcerto in Curia

Monsignor Giuseppe Curcu, vicario generale della Diocesi di Alghero-Bosa, spiega che gli arresti domiciliari del prete hanno destato «comprensibile sconcerto in tutta la nostra chiesa. Il Vescovo e tutto il presbiterio - dice - esprimono, in preghiera, fraterna e solidale vicinanza al confratello che soffre e, certamente, vive ora momenti di particolare disagio e difficoltà. Nel confermare piena fiducia nella magistratura e negli inquirenti che lavorano per la tutela di tutti e di ciascuno, affidiamo al Signore questa situazione di prova e di dolore nella speranza che tutto possa compiersi in verità e giustizia».

