Arrestato dopo la fuga in auto 

Quando ha visto le pattuglie della Polizia, ferme in via Abruzzi per un posto di blocco, ha accelerato improvvisamente per evitare il controllo. Ne è nato un inseguimento nelle strade di San Michele che si è concluso in via Carnia. Così gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno capito il motivo della folle fuga di Andrea Zanda, 20 anni: non aveva la patente e aveva con sé una bustina di marijuana per uso personale e un coltellino. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per lo stupefacente è stato segnalato alla Prefettura.

Serata movimentata

Zanda giovedì sera stava raggiungendo San Michele. Alla guida della sua auto, in via Abruzzi, ha notato i mezzi della Polizia. Ha pensato a un posto di blocco e quando gli agenti gli hanno fatto cenno di fermarsi, lui ha aumentato la velocità senza fermarsi. Le pattuglie del reparto prevezione crimine si sono messi subito sulla scia della vettura. La segnalazione di quanto stava accadendo è stata fatta alla centrale operativa del 113 che ha dirottato nella zona anche le volanti. Per fortuna durante l’inseguimenton non sono rimasti coinvolti altri veicoli, né persone. La Polizia non ha mai perso di vista l’auto del giovane, evitando così situazioni di pericolo.

Bloccato

Da via Abruzzici si è spostati in piazza san Michele e poi in via Bosco Cappuccio. Zanda ha provato a far perdere le sue tracce tra le palazzine popolari di via Podgora, trovandosi però in trappola in via Carnia. A quel punto si è fermato e senza provare ulteriori mosse azzardate, si è consegnato ai poliziotti. La perquisizione ha permesso di recuperare una bustina di droga. Ma non era certamente quella dose di marijuana la motivazione della fuga. Come emerso dai successivi accertamenti, il ventenne di Assemini guidava senza patente.

Il precedente

Ieri mattina, Zanda (difeso dall’avvocata Herika Dessì) è stato processato per direttissima. La sua legale ha patteggiato tre mesi e il ventenne è poi tornato in libertà. Non è la prima volta che il giovane finisce nei guai. Lo scorso febbraio è stato arrestato nel cuore della notte ad Assemini: oltre a essere alla guida di una Daewoo Spark – senza patente – aveva con cinque grammi di cannabis. In casa aveva però 116 grammi di marijuana confezionata in bustine di cellophane per essere smerciata in piazza. In possesso del ragazzo anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Oltre all’arresto, avendo violato il coprifuoco, era stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

