Arrestato con un chilo e mezzo di coca 

Passato nelle sue mani il pacco, sono spuntati gli uomini della Guardia di Finanza in borghese. Si sono avvicinati e si sono qualificati alla persona che aveva con sé la scatola di cartone, le hanno chiesto di seguirli, l’hanno portata in caserma e, dopo ore di interrogatorio e formalità di rito, l’hanno dichiarata in arresto. L’accusa: traffico di sostanze stupefacenti. Nel contenitore sequestrato lungo via Nazionale a Quartucciu infatti si trovavano, ben sigillati, 1,5 chili di cocaina. Da dove siano arrivati, chi li abbia consegnati e perché ancora non è chiaro.

L’inchiesta

Saranno le indagini coordinate dal pubblico ministero Rita Cariello a dare una risposta a tutte le domande, sempre che gli uomini delle Fiamme Gialle non le abbiano già trovate. L’operazione infatti risale a giovedì pomeriggio e oggi alle 11 è in programma l’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari Giorgio Altieri. L’uomo sotto accusa, Angelo Carboni, residente nella cittadina, parteciperà dal carcere di Uta, dove si trova da giovedì notte, e si collegherà da remoto. Al suo fianco avrà l’avvocato Mirko Polli, al quale ha affidato la sua difesa. Il giovane dovrà spiegare il motivo di quella consegna ma, secondo le poche notizie filtrate sinora, avrebbe subito sostenuto di essere estraneo alle contestazioni.

Consegna e arresto

L’episodio è accaduto lungo la centralissima via Nazionale. Ricevuto il contenitore, Carboni è stato circondato dalle forze dell’ordine, identificato e fatto salire sull’auto di servizio con la quale è stato portato a Cagliari, negli uffici della caserma. Qui la scatola è stata aperta rivelando quel che custodiva, un chilo e mezzo ben sigillato di sostanza stupefacente. I finanzieri hanno chiesto spiegazioni al giovane, che però non sarebbe stato in grado di convincerli sulla sua inconsapevolezza riguardo il contenuto del pacco. Su ordine del magistrato inquirente infatti l’indagato a tarda notte è stato trasferito in carcere a Uta, mentre già ieri sono proseguiti gli approfondimenti investigativi per ricostruire il percorso seguito dalla partita di droga: punto di partenza e di eventuale transito, mittente, possibili intermediari. E poi: il chilo e mezzo doveva essere consegnato ad altre persone o il destinatario finale era Carboni? Doveva rifornire il mercato cittadino o seguire altre strade? Le prime risposte, forse, dall’udienza con il gip.