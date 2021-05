«Arrabbiati e umiliati, vogliamo solo lavorare» 

«Come mi sento? Arrabbiato, deluso, con un senso di sconforto incredibile». Bastiano Rosu non è che ci sperasse più di tanto a passare dall’arancione al giallo: «Alla fine non cambia molto: che ci lascino lavorare in sicurezza e aboliscano i colori». Trent’anni e passa dietro un bancone, oggi titolare di “Osteria dei shardana” a Orosei, Rosu è uno dei più noti nella zona, per il ristorante e la birreria-rummeria, specializzata in cocktail identitari. «Adesso siamo fermi, non è un lavoro diurno il nostro: allora meglio chiudere subito per limitare le spese».

«Per noi è una beffa»

Quel verdetto, che non concede sconti alla Sardegna, è come «uno schiaffo alle nostre fervide speranze, mortificate da algoritmi che poco hanno a che fare con lo stato attuale delle cose», dice dal fronte di Confesercenti il presidente regionale Roberto Bolognese. E i ristori? «Lenti e insufficienti; l’unico ristoro più grande è poter lavorare». Anche perché dietro un barista o un ristoratore ci sono centinaia di famiglie da sfamare. «Quel che fa rabbia è che centinaia di posti di lavoro vengano trattati con tanta leggerezza», aggiunge Rosu. Per bar e ristoranti la vita in arancione non è facile. Il termometro della movìda cittadina anche a Cagliari segna zero. «Non vediamo un aperitivo da marzo dell’anno scorso», dice Davide Quirino, uno dei titolari del Caffè Svizzero. «Lavoricchiamo, grazie alla nostra posizione, con uffici e gente di passaggio. Ma ho pregato che non ci mettessero in zona gialla: le nuove norme fanno paura. Dover servire solo ai tavoli esterni mi metterebbe ansia: ci sarebbero clienti che stanno seduti a tavolino e altri che aspettano che si liberi un posto ma, con una pausa di 10 minuti dal lavoro, non potranno permetterselo e continuerebbero a fare l’asporto».

Agriturismi

Eppure il ritorno in giallo avrebbe «finalmente riaperto le porte dei 500 agriturismi sardi, dopo mesi di fermo totale e perdite con picchi che raggiungono l’80% di fatturato dall’inizio della pandemia». Alessandro Vacca, direttore regionale di Cia Sardegna, non nasconde la «delusione» per la permanenza in arancione, che avrebbe fatto la differenza ridando speranza a un settore tra i più colpiti dalle restrizioni nonostante l'attività di ristorazione si svolga in ampi spazi all’aperto, in cui è facile garantire il distanziamento necessario tra i clienti. «Ora è più che mai indispensabile lavorare per intensificare le vaccinazioni e uscire dallo stato di incertezza sociale ed economica che ci attanaglia».

Le categorie

«Amaramente ci passa di fronte la nostra condizione sapendo che il danno non l’abbiamo creato noi», è il commento di Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Ci rendiamo conto che è difficile rispettare le regole per chi non ha una partita Iva e una serranda da controllare. Cercheremo di non farci deprimere sperando di poter uscire al più presto da quest’incubo».

