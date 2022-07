Armi spuntate contro il fuoco 

La stagione non è cominciata nel migliore dei modi. I primi roghi hanno devastato le zone di campagna e non di rado le fiamme hanno lambito le case, tanto che solo l’intervento dei vigili del fuoco e volontari ha evitato danni peggiori. Il periodo degli incendi è arrivato da settimane (ieri altri allarmi a Pitz’e Serra, dove è stata coivolta una rivendita edile, e a Sa Serrixedda) ma il territorio quartese si è fatto cogliere impreparato. Le erbacce, soprattutto nei terreni privati (in quelli pubblici il Comune ha dato il via agli sfalci), crescono rigogliose e spesso circondano le abitazioni, i punti di prelievo dell’acqua sono insufficienti e inoltre ancora non è stata rinnovata la convenzione tra l’amministrazione cittadina e le associazioni di Protezione civile. Quindi i volontari intervengono senza risorse fondamentali.

Punti acqua e vedette

Quest’anno il litorale non è coperto nemmeno dalla vedetta Forestas di Bruncu su Soli, sguarnita per la mancanza di personale. «Ogni anno diciamo che è peggiore degli altri, ma forse in questo 2022 la situazione è davvero più critica che in passato», dice Daniele Scala dei Nos, «non è stata firmata la convenzione, ci sono problemi a tutti i livelli, mancano i punti acqua e anche le risorse per il monitoraggio itinerante utile a prevenire gli incendi». Detto questo, «abbiamo già fatto diversi interventi, incendi velocissimi partiti dall’erba alta che più di una volta hanno rischiato di distruggere case e provocare danni agli abitanti. Parliamo ad esempio di tutta la zona di Is Pardinas, ma anche spostandoci più vicino al centro l’altro giorno abbiamo salvato due cani a Pardinixeddu, al di là della Statale 554».

In via Fiume

I punti acqua fondamentali per spegnere i roghi sono fuori uso anche in via Fiume, dove per questioni annose legate al collaudo della strada non sono mai entrati in funzione. Una pecca enorme, dal momento che proprio la zona a ridosso di via Fiume verso il Poetto è una delle più critiche per l’altissima erba incolta sui terreni, micce pronte a innescare l’incendio. «La convenzione con il Comune per svolgere le attività di protezione civile non è stata ancora firmata, quindi allo stato attuale mancano le risorse», dice Amedeo Spiga, presidente Paff, «abbiamo chiesto modifiche riguardanti le attività di emergenza e le ripartizioni dei fondi e stiamo aspettando che ci chiamino. Siamo fiduciosi e continuiamo a operare». Il problema della mancanza dei punti acqua, prosegue Spiga, «è reale, non sono sufficienti. E la stagione è soltanto all’inizio».