Armato e barricato in casa per tre ore  

I carabinieri sono riusciti a entrare all’interno della sua abitazione solo dopo una lunga trattativa. Quando ha abbassato la guardia, gli uomini della Radiomobile di Cagliari hanno fatto irruzione nell’appartamento, disarmandolo per impedirgli di farsi del male. Sembrava la scena di un film, quella alla quale hanno assistito lunedì pomeriggio i residenti di via Logudoro, dove un uomo di 46 anni armato di coltello – in evidente stato confusionale – si è barricato all’interno della sua abitazione, minacciando gesti inconsulti.

A chiedere l’intervento dei carabinieri sono stati i genitori dell’uomo, che vivono al piano inferiore dell’edificio. Poco dopo a Capoterra, oltre ai carabinieri della stazione locale, sono arrivati anche i colleghi della Radiomobile di Cagliari e le aliquote di primo intervento. Man mano che le ore passavano, il timore dei familiari dell’uomo e dei carabinieri arrivati in via Logudoro era che arrivasse a infliggersi delle ferite mortali con il coltello che aveva in pugno: un rischio concreto, visto la sua situazione mentale e lo stress accumulato durante quella lunga trattativa con le forze dell’ordine.

La trattativa

Per convincere l’uomo a uscire dalla casa dentro il quale si era rinchiuso è arrivato anche un negoziatore dei carabinieri, che ha cercato di far ragionare il quarantaseienne armato di coltello.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari a bordo di un’ambulanza del 118, pronti ad entrare in azione per ogni evenienza. Il negoziatore ha impiegato tre ore per dissuadere l’uomo a posare il coltello e ad aprire la porta: quando ha abbassato la guardia, con un gesto fulmineo i carabinieri della Radiomobile sono riusciti a penetrare all’interno dell’abitazione, nella quale erano presenti diverse lame pronte all’uso. Dopo essere stato immobilizzato, il quarantaseienne è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio ed è stato accompagnato a bordo di un ambulanza all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove ora non potrà più tentare di farsi del male.

Vita travagliata

Nel passato del quarantaseienne tanti piccoli problemi con la giustizia e risse da bar. Nel 2003 era stato sorpreso a rubare in una casa del paese, i carabinieri lo avevano colto in flagrante dopo che aveva rubato e poi nascosto un televisore con telecomando dentro un cassonetto, e un fucile Beretta a canne mozze: quel furto terminato con l’arresto gli aveva aperto le porte del carcere di Buoncammino. Dieci anni dopo, suo malgrado, era balzato nuovamente agli onori della cronaca per essere stato aggredito in piena notte da un altro avventore di un circolo privato del paese dopo qualche parola di troppo volata a causa dell’alcol: quella volta riportò la rottura del setto nasale e diverse tumefazioni sul corpo che gli costarono il ricovero al Santissima Trinità e venti giorni di cure.

