«Armata di pinza pulisco il paese» 

Maria Barbara Deidda è una colorata ragazza di 69 anni: chiodo in pelle rosso acceso, jeans attillati, occhiali da sole sui corti capelli color argento. Capita spesso di vederla in piazza Zampillo, a Villacidro, con le sue armi da battaglia: un bustone di plastica, una lunga pinza per raccogliere cicche e cartacce, scopa e paletta. Pulisce, innaffia le aiuole, scambia due chiacchiere con i coetanei seduti sulle panchine. Fa la spola fino a piazza Municipio, a ogni passo la paletta si riempie di mozziconi. Ogni tanto ammonisce qualcuno, quando lo vede lanciare il filtro della sigaretta stretto fra il pollice e l’indice. «In strada ci sono i cestini, nei bar i posacenere. Non lo capisco proprio, questo viziaccio. Non riesco a star zitta quando vedo le cicche che volano in strada. Dico a chi butta di tutto per terra che siamo noi, i primi a dover tenere pulito il nostro paese. Mi danno spesso ragione, sanno che non lo faccio per il gusto di rimproverare». Le sue strigliate, sia di persona che online su Facebook, hanno sempre una nota di ironia: dare il buon esempio con il sorriso è più efficace che lamentarsi senza fare nulla.

La famiglia

«Sono stata educata dai miei genitori al rispetto per la natura e il verde pubblico. Mia madre Antonia e mio padre Francesco mi portavano in pineta dai primi di giugno, per renderla più bella e accogliente per la Festa della Madonna del Carmine che si svolge a luglio. Tutti noi bambini aiutavamo. Per noi pulire, appendere i festoni e piantare fiorellini colorati in compagnia era una vera e propria festa», racconta. «Lo stesso ho insegnato a mia figlia Genny – continua Maria Barbara –. Il 3 dicembre, per il mio compleanno, è arrivata con un pacco regalo veramente grande. Quando lo ho aperto, ho visto che era un pinzone per raccogliere i rifiuti senza inchinarmi. “Così non ti rovini la schiena”, mi ha detto. Un’altra volta è passata per andare al mare. Sacchi alla mano, a raccogliere plastica e cicche dalle spiagge a Nebida, Plag'e Mesu, Masua».

La mappa

Maria Barbara non si ferma al centro storico, ha una mappa di percorsi e luoghi che contribuisce a tenere lindi e vivibili: «Sono diventata amica degli operatori Avr – sorride –. I mozziconi mi danno particolarmente fastidio, arrivo a pulirli fino in via Nazionale e alla piazza S'Osteria. I signori che la frequentano borbottano quando mi vedono arrivare: pazienza, prima o poi si accorgeranno che è più bello chiacchierare in uno spazio pulito». Con la sua Cinquecento rossa fa il giro anche delle zone turistiche del paese, in cui si fanno pic-nic e spuntini: «Mi capita spesso di trovare cartoni di pizza, lattine, resti di cibo e teglie abbandonate a Villascema o a San Sisinnio. Mi piacerebbe che le persone capissero che questi posti bellissimi sono di tutti e meritano di restare così come li abbiamo trovati prima del nostro arrivo».